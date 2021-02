Nasz Sklep powiększa sieć o dwie placówki

W Sieradzu przy ulicy Widawskiej uruchomione zostały Delikatesy Premium o powierzchni handlowej około 120 mkw. Właściciel sklepu Roman Oganiaczyk podkreśla, że istotnym czynnikiem, który zdecydował o wyborze tego, a nie innego partnera handlowego był w pełni polski charakter franczyzodawcy, co dla detalisty jest niezwykle ważne. Po dostosowaniu placówki do standardów sieci, oferuje ona około 4500 pozycji asortymentowych, wśród których znaczącą część stanowią produkty świeże. Obok warzyw i owoców oraz nabiału można tu znaleźć także mięso i wędliny z lokalnej wytwórni oraz poszukiwane przez klientów gatunki pieczywa. Położony przy drodze dojazdowej obiekt dysponuje dużym i wygodnym parkingiem, co, obok asortymentu, decyduje o jego gotowości do skutecznego konkurowania z położonymi nieopodal Biedronką i Dino.

W odmiennych warunkach podjęły działalność należące do Mariusza Simiota Delikatesy Sezam w Błaszkach Gruszczyce w województwie łódzkim. W typowo wiejskim otoczeniu sklep powstały na warunkach premium oferuje bogaty wybór produktów. Na powierzchni niespełna 100 mkw. znaleźć można 4000 pozycji asortymentowych, w tym także wyeksponowane produkty świeże: warzywa i owoce, mięso i wędliny, nabiał, czy pieczywo. Sklep dysponuje wygodnym parkingiem, zaś klienci mają do dyspozycji dwa stanowiska kasowe.

