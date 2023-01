Właściwa dieta, uzupełniona dodatkowo o witaminy A, D, E i C, wspiera odporność organizmu i wpływa na łagodniejszy przebieg choroby wirusowej - potwierdziły badania naukowców z bytomskiego Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

właWłaściwa dieta i witaminy wspierające odporność pomocne w walce z wirusami /fot. Unsplash

Dieta kluczowa dla zdrowia

W badaniu, którego celem była ocena diety i suplementacji w budowaniu odporności w okresie pandemii oraz po pandemii COVID-19, wzięło udział 304 pacjentów w wieku od 18 do 81 lat. Wyniki opublikowano niedawno w międzynarodowym czasopiśmie naukowym "Life".

Ustalenia naukowców potwierdziły hipotezę, że osoby stosujące tradycyjny wzorzec żywieniowy i przyjmujący suplementy powszechnie uznawane za stymulujące układ odpornościowy, miały większe szanse na łagodne przechorowanie epizodu COVID-19.

Witaminy w diecie

Za szczególnie przydatne w budowaniu odporności organizmu, a tym samym w łagodzeniu przebiegu choroby wirusowej, uznano witaminy A, D, E i C. Ich przyjmowanie może być wsparciem w profilaktyce różnych chorób wirusowych, także grypy czy RSV u dzieci - oceniają specjaliści, wskazując, iż leczenie chorób wirusowych jest trudne i wymagające - stąd potrzeba szerokiej profilaktyki.

W badaniach wykazano, że pandemia nie wpłynęła znacząco na postępowanie żywieniowe większości badanych osób. "Zasadny jest wniosek, że wzorce żywieniowe przyjęte przez uczestników mogą być powszechnym sposobem zapobiegania zakażeniom SARS-CoV-2 i ich możliwym powikłaniom" - oceniono.

Dr Karolina Krupa-Kotara z Zakładu Epidemiologii Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego podkreśliła, że dobrze zbilansowana dieta, która może dostarczyć organizmowi wszystkich niezbędnych składników odżywczych, mineralnych i witamin, jest bardzo ważnym elementem budowania odporności.

Na szczególną uwagę zasługują witaminy A, D, E i C, które wykazują bardzo wymierny wpływ na wspieranie odporności organizmu i na łagodniejszy przebieg choroby wirusowej. Podobne właściwości charakteryzują pierwiastki takie jak cynk i selen. Komponując odpowiednią dietę należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednią podaż probiotyków i prebiotyków, które przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania jelit, wzmacniając odporność organizmu - powiedział dr Karolina Krupa-Kotara.

Oprócz diety - ruch i sen

Naukowcy zwracają przy tym uwagę, że nieodłącznym elementem prawidłowo skomponowanej diety jest odpowiednia porcja codziennej aktywności fizycznej, snu oraz zmniejszona ekspozycja na stres. W praktyce - ze względu na brak czasu i nadmiar codziennych obowiązków - bardzo często nasza codzienna dieta opiera się na żywności przetworzonej, z dużą ilością cukrów i tłuszczów nasyconych, dodatków do żywności i konserwantów. To dieta uboga w witaminy, błonnik i substancje wykazujące właściwości przeciwutleniające.

Taki sposób odżywiania - ostrzegają lekarze - prowadzi do spożywania nadmiaru kalorii i stopniowo pojawiających się niedoborów żywieniowych, które znacznie upośledzają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, zwiększają ryzyko infekcji oraz przewlekłych chorób niezakaźnych, jak otyłość, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu 2. Niedobory ważnych składników, takich jak witaminy A i C oraz selen, prowadzą do zwiększonej podatności organizmu na infekcje - wskazują specjaliści.

Znaczenie dietetyki dla zdrowia

By temu zapobiec, konieczna jest interwencja żywieniowa, jaką może zapewnić wyspecjalizowany dietetyk lub lekarz. Powinien on ocenić potencjalne niedobory żywieniowe, negatywnie wpływające na organizm pacjenta, by zalecić odpowiednią terapię dietetyczną. Eksperci zauważają, że racjonalna dieta powinna być skomponowana tak, by dostarczała odpowiedniej ilości białka, tłuszczów i węglowodanów oraz wszystkich istotnych składników mineralnych, witamin i błonnika pokarmowego, który zapewnia prawidłowe funkcjonowanie jelit.

Oprócz odpowiednio zbilansowanej diety ważne jest włączenie do codziennego jadłospisu produktów i substancji wspierających oraz stymulujących układ odpornościowy. To np. oleje rybne, które są bogate w kwasy tłuszczowe, zwłaszcza te z rodziny omega-3 (kwas eikozapentaenowy - EPA, kwas dokozaheksaenowy - DHA), probiotyki w postaci kiszonek, czosnek czy cebula - naturalne antybiotyki wzmacniające układ odpornościowy. Również zioła i rośliny o odpowiednich właściwościach immunomodulujących, takie jak aloes czy owoce maliny wykazują działanie przeciwzapalne i przeciwgorączkowe oraz wspierają odporność.