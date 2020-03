Netto: 1500 stanowisk kasowych w sklepach zabezpieczonych ekranami z pleksi

Praca w handlu zawsze była zajęciem wymagającym. Obecna sytuacja jest jednak nieporównywalna z niczym innym. Z jednej strony bardzo utrudniła pracownikom sklepów wykonywanie ich obowiązków, a z drugiej zmusiła ich do wykazania się wielką odpowiedzialnością za zaspokojenie ważnych potrzeb klientów. Sprzedawcy wszystkich sieci handlowych i mniejszych sklepów wykazali się prawdziwie obywatelską postawą, dbając o to, aby w ostatnich dniach klienci mogli zrobić zakupy niezbędnych produktów.

- Nasza firma w tym najtrudniejszym okresie skoncentrowała się przede wszystkim na pracownikach – mówi Janusz Stroka, prezes Netto Polska. – Jako pracodawca jesteśmy zobowiązani do zapewnienia im maksymalnego bezpieczeństwa. Podjęliśmy decyzję o odgrodzeniu ekranami z pleksi najbardziej narażonych stanowisk pracy – czyli kas. Dzięki bardzo sprawnemu działaniu wielu działów naszej firmy błyskawicznie zainstalowaliśmy ok. 1500 ekranów przy kasach. Są obecnie już we wszystkich naszych sklepach. Wierzymy, że to rozwiązanie uchroni pracowników przed bezpośrednim zagrożeniem – dodaje.

Wszystkie sklepy zostały także zaopatrzone w jednorazowe rękawiczki dla pracowników oraz duże ilości żelu antybakteryjnego do dezynfekcji rąk. Na bieżąco dostarczane są profesjonalne środki do odkażania urządzeń kasowych oraz innego wyposażenia sklepów. Na posadzkach przy kasach pojawiły lub pojawią się w najbliższych dniach taśmy wyznaczające odległość między klientami.

Netto skróciło także o godzinę czas otwarcia swoich placówek – obecnie są one czynne od godz. 7 do 21, od poniedziałku do soboty. Dzięki temu pracownicy mają możliwość przeprowadzenia dodatkowych prac porządkowych oraz przygotowania się do pracy w warunkach zagrożenia koronawirusem.

Sieć dba jednocześnie, aby pracownicy byli jak najlepiej poinformowani o zagrożeniu – w sklepach dostępne są plakaty informacyjne, przygotowane zarówno dla pracowników, jak i dla klientów. Działania informacyjne prowadzone są także na profilach Netto w mediach społecznościowych, w newsletterze, na stronie internetowej, w aplikacji komercyjnej. Jeszcze przed wybuchem epidemii, każdy pracownik Netto mógł skorzystać z pakietu materiałów edukacyjnych oraz szkolenia e-learning dostępnego w aplikacji pracowniczej Moje Netto.