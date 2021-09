Netto chce otworzyć ponad 150 sklepów w miejsce Tesco

Do końca roku sieć planuje otworzyć łącznie ponad 150 sklepów zlokalizowanych w miejscu dawnych placówek Tesco w całej Polsce.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 03-09-2021, 11:43

Netto chce otworzyć 150 sklepów w miejsce Tesco, fot. Bjoern Wylezich / Shutterstock.com

Sieć Netto otwiera więcej sklepów w miejsce Tesco niż zaplanowała

Niemal 50 sklepów Netto więcej w stosunku do początkowych planów zostanie otwartych w miejsce placówek Tesco jeszcze w tym roku. Sieć zbliży się zatem do blisko 200 skonwertowanych obiektów, realizując tym samym proces konwersji w ponad 60 proc. W czwartek duńska sieć otworzyła kolejne siedem sklepów. Netto rozwija także infrastrukturę swoich placówek, m.in. inwestując w kasy samoobsługowe.

Netto otworzyło w tym tygodniu sklepy w siedmiu różnych miejscowościach. Są to placówki w Łodzi, Poznaniu, Pułtusku, Jędrzejowie, Mysłowicach, Malborku i Poddębicach. Łączna powierzchnia nowych placówek duńskiej sieci przekracza 6 300 m2.



Poznań i Łódź to miasta, w których Netto jest dobrze znane i posiada znaczący udział w lokalnym rynku dyskontów. W pierwszym z nich otworzyła się już szesnasta placówka sieci, natomiast w drugim – trzynasta. W Mysłowicach, Malborku i Jędrzejowie Netto posiadało dotychczas po jednym sklepie. Poddębice i Pułtusk to miasta, w których Netto właśnie zadebiutowało.

Sklepy w miejsce Tesco tylko w formacie Netto 3.0

Nowo otwierane sklepy funkcjonują w formacie Netto 3.0, który nawiązuje do stylu skandynawskiego. Jego wyznacznikami są minimalistyczny charakter wyposażenia, wyważona kolorystyka wystroju sklepów, szerokie alejki, lampy zapewniające neutralne oświetlenie i drewniane elementy wystroju. Sieć zamierza wprowadzić kasy samoobsługowe w 50 placówkach.

Cechą charakterystyczną każdego Netto jest asortyment, obejmujący 3 000 produktów w stałej ofercie, w tym 1 000 produktów marek własnych. Klienci mają do dyspozycji ponad 150 gatunków świeżych owoców i warzyw, produkty bezglutenowe, bezlaktozowe, bezcukrowe, produkty z certyfikatem BIO, a także produkty ze strefy TO GO obejmującej dania gotowe.

W związku z pandemią Covid-19 wszystkie sklepy Netto funkcjonują zgodnie z wszelkimi obostrzeniami i zasadami bezpieczeństwa. Placówki wyposażone są w środki ochronne zabezpieczające zarówno klientów, jak i pracowników.