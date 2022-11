Z powodu rosnących kosztów energii sklepy należące do sieci dyskontów Aldi Nord w Niemczech są zamykane wcześniej. Netto Polska również skróciło godziny otwarcia swoich placówek. Czy Aldi Polska też skorzysta z tego pomysłu?

Krótsze godziny otwarcia sklepów. Jak jest czynne Aldi? Fot. shutterstock

Prąd coraz droższy. To duży problem dla firm

Rosnące ceny prądu są obecnie jedną z najbardziej dokuczliwych barier w prowadzeniu biznesu. Sklepy przed nadchodzącą zimą wdrażają różnorodne rozwiązania, aby zoptymalizować koszty. Jednym ze sposobów jest skrócenie czasu otwarcia placówek.

Kilkadziesiąt sklepów Netto jest otwartych godzinę krócej

Wybrane sklepy Netto Polska od listopada są otwarte o godzinę krócej. - W związku z trudną sytuacją rynkową, która odbija się na budżetach gospodarstw domowych, szukamy rozwiązań, które spowodują, że w dalszym ciągu będziemy mogli oferować jak najniższe ceny produktów w naszych sklepach, a to jest w interesie naszych klientów - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Patrycja Kamińska, PR Manager Netto Polska.

- Dlatego od listopada kilkadziesiąt sklepów Netto jest otwartych godzinę krócej. Wiąże się to z wcześniejszym zamknięciem bądź z późniejszym otwarciem w zależności od sklepu, i dotyczy tych placówek, w których ruch w godzinach porannych bądź wieczornych jest mniejszy. Wygaszamy również oświetlenie zewnętrzne w godzinach, gdy sklepy są zamknięte. Wdrażamy rozwiązania, które pozwolą obniżyć koszty, przy czym jednocześnie utrzymać komfort klientów i pracowników sklepów - tłumaczy.

- Równolegle, od kilku lat realizujemy działania, które pozwalają nam rozwijać się w sposób zrównoważony, redukując zużycie energii w naszych sklepach. W obiektach przejętych po Tesco wymieniliśmy oświetlenie na ledowe, ograniczając zużycie energii o 43 proc., z kolei do części sklepów wprowadziliśmy również systemy sterowania oświetleniem - podkreśla.

- Zrównoważony rozwój to kierunek ważny dla Grupy Salling, właściciela sieci Netto, który w marcu tego roku ogłosił, że zainwestuje pół miliarda złotych w transformację energetyczną zlokalizowanych w Polsce sklepów i centrów dystrybucyjnych, stawiając na wykorzystanie alternatywnych źródeł ogrzewania, takich jak pomy ciepła, wprowadzając nowe, energooszczędne rozwiązania w zakresie chłodnictwa, a także instalując panele fotowoltaiczne. Te w połowie grudnia bieżącego roku znajdą się na dachach ponad 130 naszych sklepów - wyjaśnia Patrycja Kamińska.

- W efekcie, pozwoli nam to ograniczyć zużycie energii w tych placówkach o 17 proc. w perspektywie roku. Do końca roku w części sklepów zainstalujemy także drzwi w regałach chłodniczych, co również będzie miało znaczący wpływ na obniżenie zużycia energii. Działania te będziemy kontynuować w kolejnych latach, sukcesywnie wdrażając kolejne sprawdzone i nowoczesne rozwiązania, by realizować założenia w zakresie zrównoważonego rozwoju - podsumowuje.

Sklepy Kaufland skracają godziny otwarcia

Również sieć Kaufland skróciła godziny otwarcia części swoich sklepów. Czy powodem również są wysokie koszty energii? Sieć tłumaczy, że nie.

- Standardowo sklepy Kaufland są otwarte dla klientów w godz. 6-22, przy czym wybrane sklepy były otwarte do godz. 23. Decyzję o powrocie do standardowych godzin otwarcia w części marketów z tej grupy podjęto nie ze względu na ceny energii, ale na podstawie analizy liczby klientów odwiedzających te placówki w godzinach wieczornych. Wydłużone godziny otwarcia obowiązują w siedemnastu marketach – we Wrocławiu, Zielonej Górze, Katowicach, Krakowie oraz Warszawie. W tych placówkach klienci mogą robić zakupy do godz. 23.00 - mówi serwisowi portalspozyczy.pl Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.

Sklepy Aldi Nord w Niemczech otwarte krócej

Sieć dyskontów Aldi Nord w Niemczech w październiku zapowiedziała skrócenie czasu otwarcia swoich sklepów. Przyczyną są rosnące koszty energii. Liczne sklepy należące do sieci dyskontów Aldi Nord w Niemczech są w listopadzie zamykane o godzinie 20.00. Decyzja ta dotknęła szczególnie placówki handlowe w dużych miastach, jak Hamburg, Berlin czy Hanower, gdzie wiele sklepów otwartych jest zwykle do godziny 21.00, niektóre - nawet do 22.00. Skrócony czas otwarcia sklepów ma na razie obowiązywać w sezonie zimowym.

Sklepy Aldi w Polsce: jak są czynne?

- W Aldi na bieżąco monitorujemy sytuację związaną z kryzysem energetycznym, konsultujemy się w tym zakresie z innymi krajami z grupy, analizujemy wszelkie dyrektywy europejskie i krajowe i na ich podstawie opracowujemy plan działania, który pomoże nam przygotować się na sytuację kryzysową. Przyglądamy się rozwiązaniom wdrażanym w Europie – jak zmienić godziny pracy w okresie zimowym, jakie oświetlenie parkingu jest niezbędne. Zależy nam na tym, by wprowadzone zmiany były efektywne i mądre, by zmniejszając zużycie prądu, nie spowodować niezadowolenia pracowników i klientów - informuje sieć handlowa w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl.

Krótsze godziny otwarcia sklepów Aldi? "Analizujemy scenariusze"

- Aktualnie wszystkie sklepy Aldi otwarte są jak zawsze od poniedziałku do soboty w godzinach 6:00-22:00. Godziny otwarcia naszych sklepów w niedziele handlowe to: 9:00-20:00. Analizujemy różne możliwe scenariusze mające na celu optymalizację funkcjonowania sklepów ze względu na kryzys energetyczny. W przypadku wprowadzenia zmian poinformujemy o tym niezwłocznie - informuje Aldi Polska.

