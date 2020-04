Netto kolejną siecią, która wydłuża czas pracy swoich sklepów do godziny 24

Sieć handlowa Netto przed Wielkanocą wydłuża czas pracy swoich sklepów do godziny 24. Od godz. 20 do 24 zaprasza na zakupy pracowników służby zdrowia oraz funkcjonariuszy służb mundurowych. Netto w podziękowaniu za trud i codzienne poświęcenie, nagrodzi ich 10-procentowym świątecznym rabatem na zakupy. Taka sama zniżka przysługuje do końca kwietnia wszystkim pracownikom sieci.