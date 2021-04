Netto kreatywnie podkręca sprzedaż

Po raz drugi klienci sieci w zamian za zakupy otrzymają saszetki z masą plastyczną Hey Clay, która daje możliwości kreatywnej zabawy dla całej rodziny.

Masa dostępna jest w 20 żywych i jaskrawych kolorach, jednak nie wiadomo, jaki kolor znajduje się w saszetce.

Masa jest bezpieczna dla dzieci, nie brudzi dłoni ani ubrań, jest nietoksyczna i biodegradowalna.

– Wdrożenie drugiej kampanii lojalnościowej o nazwie Masa Kreatywności jest elementem strategii budowania trwałych relacji z klientami sieci Netto – mówi Janusz Stroka, prezes Netto Polska. – Dzięki tej akcji chcemy dać naszym klientom możliwość spędzenia czasu wspólnie z dziećmi w najbardziej twórczy i kreatywny sposób! Jest to szczególnie istotne właśnie teraz, gdy wszyscy musimy stawiać czoła kolejnym obostrzeniom, pracy, nauce i zabawie w domu, a rodzicom już dawno skończyły się pomysły na wspólne zajęcia. Głęboko wierzymy, że w każdym dziecku drzemią nieskończone pokłady kreatywności, dlatego naszym celem jest pomóc je wydobyć.

Klienci, którzy od 12 kwietnia do 19 czerwca 2021 r. zrobią zakupy w sklepach Netto, za każde wydane 40 zł otrzymają saszetkę z 5 g kolorowej masy plastycznej Hey Clay gratis. Dzięki nawiązaniu współpracy z największymi dostawcami w branży FMCG, takimi jak PepsiCo, Mlekpol, Kraft Heinz, HJ Heinz Polska, Henkel Detergenty czy Mlekovita, klienci będą uprawnieni do otrzymania dodatkowej saszetki za zakup wybranych produktów tych marek.

Wszystko, co zostanie z niej ulepione, zastyga w ciągu 24 godzin, ale dzięki specjalnej recepturze nie kruszy się, nie pęka i staje się samodzielnie wykonaną zabawką.

W każdej wydawanej saszetce znajduje się dodatkowo jeden znaczek. Po uzbieraniu sześciu znaczków na karcie kolekcjonerskiej dostępnej w sklepach Netto klienci mają możliwość zakupu wyjątkowej, oryginalnej pluszowej maskotki w kształcie jednego z bohaterów akcji w cenie 24,99 zł. Maskotki są dostępne również bez znaczków w cenie 49,99 zł.

Równocześnie Netto udostępnia swoim klientom darmową aplikację pod nazwą MASA KREATYWNOŚCI NETTO by HEY CLAY zawierającą interaktywne instrukcje stworzenia 12 nietuzinkowych zwierzaków z farmy – bohaterów akcji. Aplikacja jest wyjątkowo łatwa w obsłudze i w bardzo przystępny sposób pokazuje, jak lepić figurki z Masy Kreatywności. W tym roku aplikacja została dodatkowo wzbogacona o specjalne gry i zabawy, które pozwalają ćwiczyć wyobraźnię, pamięć i spostrzegawczość razem z bohaterami akcji.

Specjalnie na potrzeby akcji lojalnościowej została stworzona także strona internetowa www.masakreatywnosci.netto.pl, na której odwiedzający znajdą mnóstwo kreatywnych inspiracji, wideoporadniki, gry dla dzieci, a także informacje o aktualnej liście produktów premiowanych, za zakup których można otrzymać dodatkowe saszetki.

Jako uzupełnienie kolekcji Netto przygotowało dodatkowe produkty, takie jak kula niespodzianka (19,99 zł) zawierająca pięć saszetek z Masą Kreatywności. W każdej kuli znajduje się wystarczająca ilość masy do ulepienia jednego bohatera akcji a także instrukcja. Kula zwiera dodatkowo wstążkę i uchwyt, co pozwala wykorzystać ją jako ozdobę choinkową – wystarczy umieścić w niej ulepionego własnoręcznie bohatera. Ponadto w ofercie znajduje się gigapaka (59,99 zł) wzbogacona o dwa dodatkowe kolory w porównaniu ze swoją zeszłoroczną odpowiedniczką (megapaką). Gigapaka to aż 20 kolorów, które zapewnią zabawę na bardzo długi czas i pomogą stworzyć niesamowite figurki.

Kolekcja obejmuje też bardzo praktyczny i kolorowy plecak (34,99 zł) z bohaterami akcji, który idealnie sprawdzi się jako prezent np. z okazji Dnia Dziecka. Listę produktów zamyka bidon (14,99 zł) o pojemności 300 ml, który stanie się niezbędny podczas wycieczek i zajęć sportowych naszych pociech.

Masa Kreatywności w wydaniu „Zwierzaków z farmy” to druga kampania z wykorzystaniem masy plastycznej i kolejna kampania przygotowana przez sieć sklepów Netto we współpracy z TCC Retail Marketing. Celem akcji jest budowanie długotrwałych relacji z klientami i wynagradzanie tych najbardziej lojalnych. Wcześniej klienci Netto mogli wziąć udział w siedmiu akcjach: z produktami marki Thomas By Rosenthal – garnkami i patelniami oraz nożami, szklaną zastawą marki Shott Zwiesel, torbami i walizkami marki Ellehammer oraz garnkami i nożami marki MasterChef.