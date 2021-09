Netto ma 500 sklepów. 100 z nich jest w miejsce Tesco

22 września otworzyło się kolejne sześć placówek Netto. Tym samym zasięg sieci zwiększył się w tym roku o 100 konwertowanych sklepów i wynosi obecnie 500 placówek w całym kraju.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 23-09-2021, 15:32

Netto z 500 sklepami. Fot. materiały prasowe

Netto ma 500 sklepów w całej Polsce

22 września otworzyło się kolejne sześć placówek pod szyldem duńskiej sieci – tym samym jej zasięg zwiększył się w tym roku o 100 konwertowanych sklepów i wynosi obecnie 500 placówek w całym kraju.

Od maja bieżącego roku Netto otwiera co tydzień kolejne sklepy w całym kraju. Format Netto 3.0, w którym funkcjonują nowo otwierane placówki, inspirowany jest stylem skandynawskim. Klienci mają do dyspozycji szerokie alejki i neutralne oświetlenie.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

– W ciągu czterech miesięcy otworzyliśmy 100 sklepów Netto w miejsce Tesco, dzięki czemu dziś nasza sieć liczy już 500 sklepów. Osiągnęliśmy zatem kolejny kamień milowy w naszym rozwoju w Polsce. A to za sprawą naszych klientów i zaufania, jakim nas obdarzają, które wyraża się poprzez zakupy w naszych sklepach – mówi Patrycja Kamińska, PR Manager w Netto.

– W tym procesie nie do przecenienia jest również zaangażowanie wszystkich pracowników naszej sieci i ich codzienna praca. Dzięki temu dziś wspólnie możemy świętować. – dodaje.

Netto otworzyło w tym tygodniu sklepy w Pawłowicach, Łodzi, Tarnowie, Częstochowie, Kielcach oraz w Łobzie, gdzie w czwartek celebrowano oficjalne, pięćsetne otwarcie.

Netto - ponad 150 gatunków owoców i warzyw

Specjalna oferta promocyjna obowiązuje od czwartku do soboty podczas wszystkich cotygodniowych otwarć. W każdą sobotę następującą po otwarciu na wszystkich odwiedzających czekają atrakcje z nagrodami, a na najmłodszych m.in. konkurs plastyczny oraz rysowanie przy muzyce. Ponadto klienci niektórych placówek mają także możliwość otrzymania vouchera, który przyznawany jest za zrobienie zakupów w wysokości 50 lub 60 zł i obniża rachunek o 10 zł podczas kolejnych zakupów w tym samym sklepie

Netto 3.0 zapewnia owoce i warzywa (ponad 150 gatunków w stałej ofercie), produkty bezglutenowe, bezlaktozowe i bezcukrowe, a także produkty z certyfikatem BIO. Sieć nie zapomina także o osobach wybierających wygodne i szybkie rozwiązania – z myślą o nich powstała strefa TO GO, w której klienci znajdą gotowe dania.

Klienci sieci mają także do wyboru artykuły do domu, ogrodu lub do samochodu. Asortyment non-food zmienia się w sklepach Netto cyklicznie – co tydzień klienci znajdą tu nowe promocje.

W związku z pandemią Covid-19 wszystkie sklepy Netto funkcjonują zgodnie z wszelkimi obostrzeniami i zasadami bezpieczeństwa. Placówki wyposażone są w środki ochronne zabezpieczające zarówno klientów, jak i pracowników.