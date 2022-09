26 września Netto ruszyło z programem Sąsiedzka Moc. W ramach akcji sieć przeznaczy łącznie 600 tys. zł na realizację 50 lokalnych projektów.

Netto wspiera lokalną społeczność

Inicjatywy będą mogły zgłaszać zarówno osoby indywidualne, jak i organizacje. Wpływ na ich wybór będą mieli klienci – głosując w sklepach Netto. Celem projektu jest wsparcie lokalnych społeczności w obszarach: ekologia, sport i rekreacja, seniorzy, dzieci i młodzież, lokalna społeczność oraz zwierzęta.

Program składa się z dwóch etapów. Pierwszy polega na zgłaszaniu projektów poprzez specjalny formularz dostępny na stronie www.sasiedzkamoc.netto.pl. Od 26 września do 31 października br. może go wypełnić każda pełnoletnia osoba, przedstawicieli instytucji, fundacji, stowarzyszenia, rady osiedla, szkoły, przedszkola czy spółdzielni mieszkaniowej.

Zgłaszając inicjatywę, należy wskazać obszar, którego ona dotyczy: ekologia, sport

i rekreacja, seniorzy, dzieci i młodzież, lokalna społeczność lub zwierzęta, krótko opisać projekt oraz określić koszt jego realizacji. Im rzetelniej wypełniony formularz i uzasadniony projekt – tym większa szansa na przejście do drugiego etapu programu, czyli głosowania w sklepach. O tym, które inicjatywy wezmą w nim udział, zdecyduje komisja programu.

Netto ze wsparciem finansowym

Głosowanie potrwa od 28 listopada do 31 grudnia br. Na wybrane w pierwszym etapie inicjatywy głos oddadzą klienci w wybranych sklepach Netto. Kartę do głosowania otrzyma każdy, kto zrobi zakupy na kwotę min. 50 zł. Znajdzie się na niej od 2 do 5 projektów z danego rejonu. Kartę z zaznaczonym wyborem będzie trzeba wrzucić do urny umieszczonej w sklepie.

Każdy zgłaszany projekt walczy o wsparcie finansowe w wysokości 10 000 zł. Jest też możliwość uzyskania grantu w wysokości 30 000 zł. Tę wyższą kwotę należy dobrze umotywować już na etapie formularza zgłoszeniowego, ponieważ w jej przypadku konkurencja będzie większa – taką pulę otrzyma maksymalnie 5 projektów. Te wybierze komisja po wyłonieniu zwycięzców głosowania w sklepach, oceniając ich potencjał oraz biorąc pod uwagę w jaki sposób je umotywowano.

W ramach inspiracji Netto wymienia takie inicjatywy jak: kurs obsługi komputera dla seniorów, wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne, postawienie ławki na pobliskim skwerze, szkolenie w ramach aktywizacji zawodowej czy organizacja lokalnych zawodów biegowych albo turnieju piłkarskiego. Ostateczne wyniki programu ogłoszone zostaną pod koniec stycznia 2023. Zaraz potem zostanie uruchomiona wypłata środków finansowych, a inicjatorzy działań będą mogli wdrożyć swoje pomysły w życie.

