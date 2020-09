Netto ma nowy program lojalnościowy dla miłośników gotowania

Tym razem, w zamian za regularne zakupy, od 7 września do 24 grudnia 2020 r., klienci sieci otrzymają nawet do 67 proc. rabatu na wybrany asortyment z kuchennej kolekcji MasterChef. Zasady akcji są bardzo proste – każde wydane 25 zł upoważnia do odebrania jednej naklejki. Aby uzyskać zniżkę na wybrany produkt, należy zebrać 10 naklejek.

- Naszym celem jest budowanie trwałych relacji z klientami w oparciu o ich aspiracje i wartości – mówi Janusz Stroka, prezes Netto Polska. – Dlatego już po raz kolejny organizujemy akcję, dzięki której lojalni klienci Netto, mogą w prosty sposób nabyć jakościowe produkty ekskluzywnych marek. Tym razem oferujemy im znakomite naczynia kuchenne najbardziej znanej kulinarnej marki na świecie, które mamy nadzieję pozwolą im przełamać kuchenną monotonię oraz poczuć się, jak prawdziwy szef kuchni – dodaje.

Gotuj i baw się dobrze razem z Netto

Nowy program lojalnościowy wspierać będzie kampania reklamowa „Mistrzowska akcja w Netto”. To kontynuacja historii bohaterów, którzy występowali w poprzednich odsłonach programu, w ramach platformy komunikacyjnej #TatoWie. Tym razem, wspólnie z zaproszonym do projektu kucharzem Mateuszem „Surferem” Zielonką, zwycięzcą szóstej edycji programu MasterChef, wystąpią w spotach reklamowych, a także w serii filmów poradnikowych. Zaprezentują w nich proste tipy kulinarne, a także pokażą, jak w łatwy i szybki sposób przygotować smaczne dania z wykorzystaniem patelni i garnków marki MasterChef. Akcja promocyjna będzie wspierana przez szeroko zakrojoną kampanię w internecie, prowadzoną między innymi w kanałach YouTube, Facebook, TikTok i VOD. Za kreację oraz produkcję odpowiada agencja Brand New Heaven.

W ofercie marki MasterChef dostępny jest szeroki wybór naczyń w różnych rozmiarach, m.in.: nieprzywierające patelnie, stalowe garnki i rondelek, a także nakładka do gotowania na parze. Charakteryzujące się wysmakowanym wyglądem i funkcjonalnością, pozwolą na osiągnięcie mistrzostwa w kulinarnych wyzwaniach. Kolekcja, która została wykonana z niezwykłą starannością, znajdzie uznanie nawet wśród najbardziej wymagających klientów.

To już kolejna kampania przygotowana przez sieć sklepów Netto, której celem jest budowanie długotrwałej relacji z klientami i nagradzanie najbardziej lojalnych. Do tej pory klienci Netto mogli wziąć udział już w pięciu akcjach i nabyć produkty ekskluzywnych marek w okazyjnych cenach – garnki, patelnie i noże marki Thomas by Rosenthal, szklaną zastawę marki Shott Zwiesel, torby i walizki marki Ellehammer oraz masę plastyczną, w akcji skierowanej do rodzin z dziećmi, Masa Kreatywności HeyClay.