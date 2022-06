Netto może być w Polsce większe niż Biedronka? Jest jeden warunek

Lidl, Biedronka i Dino muszą mieć swoją lokalizację i parking, a dziś nie jest tak łatwo je znaleźć. Jeśli Netto przyjmie strategię przejmowania już istniejących sklepów, może za kilka lat być większą siecią niż Biedronka - mówi nam Tomasz Szacoń, właściciel firmy konsultingowej Retailpoland Consulting.

Autor: AK/AT

Data: 31-05-2022, 15:46

Netto prześcignie Biedronkę w liczbie sklepów w Polsce? fot. mat. pras.

Netto przejmie część Carrefoura?

Tomasz Szacoń, właściciel firmy konsultingowej Retailpoland Consulting mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl, że Netto na pewno będzie zainteresowanie przejęciem części sklepów Carrefoura w Polsce, bo taką ma strategię.

- Dobrym przykładem jest tu rumuńska sieć Profi, która na rodzimym rynku wyparła Lidla, bo nie budowała nowych lokalizacji, ale je przejmowała. Stąd takie branżowe żarty, że kiedy wyjeżdżasz na wakacje, zamknij dobrze dom, bo kiedy wrócisz, może się tam otworzyć Profi. Oni otwierali markety w domach kultury, teatrach, nawet w kościołach, które upadały. Lidl, Biedronka i Dino muszą mieć swoją lokalizację, parking, a dziś nie jest tak łatwo to znaleźć - dodaje.

Netto będzie większe w Polsce niż Biedronka?

Ekspert ocenia, że jeśli Netto przyjmie taką strategię jak Profi, może za kilka lat być większą siecią niż Biedronka.

Przypomnijmy, że obecnie Biedronka dysponuje ok. 3200 sklepami w Polsce, podczas gdy Netto ma obecnie ok. 600 placówek, ale tylko w 2021 r. dzięki przejęciu Tesco otworzyło 200 nowych sklepów.

Netto będzie przejmować kolejne sieci w Polsce?

Netto zapowiadało już w 2022 roku, że jest chętne na dalsze akwizycje.

- To może być dobra strategia, także uzupełniająca rynek, wykorzystująca inne niż konkurencja lokalizacje. Na pewno jakieś rozmowy się odbywają, ale poczekajmy na oficjalne stanowisko. Nie wiadomo jeszcze, co się wydarzy - ocenia Tomasz Szacoń.

Netto chętne na zakup Carrefoura?

Ekspert wskazuje jednak, że jeśli Netto czy inna sieć miałoby kupić Carrefoura, zgodę musiałby wydać UOKiK, ale to może się wydarzyć jeszcze do końca tego roku.

- Na pewno rynek handlu się rozwija, mimo wszystko. Według danych Nielsena z Ukrainy do Polski przyjechał ok. milion aktywnych klientów. Wszyscy straszyli, że w związku z wojną będziemy ograniczać swoje zakupy, ale to jednak okazało się przedwczesne stwierdzenie. Część biznesu Carrefour może zostać poddana konsolidacji, spółka może też zostać podzielona na części i sprzedana różnym podmiotom. Zobaczymy, co będzie chciał zrobić nowy właściciel - podsumowuje.

