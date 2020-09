Netto obchodzi 25-lecie obecności na polskim rynku i rusza z Wielką Urodzinową Loterią

We wrześniu 2020 roku mija dokładnie 25 lat odkąd w Polsce pojawił się pierwszy sklep Netto. Obecnie sieć handlowa ma blisko 400 placówek i zapowiada dalszą ekspansję na naszym rynku. Aby to uczcić, pod hasłem „Nasze urodziny, to też twoje urodziny”, Netto przygotowało dla klientów Wielką Loterię Urodzinową z nagrodami.

– Jubileusz 25-lecia Netto w Polsce to dla nas wielkie święto, w tym czasie pokonaliśmy długą drogę i osiągnęliśmy mocną pozycję na polskim rynku handlu detalicznego – mówi Janusz Stroka, prezes Netto Polska. – To był czas wielkich zmian w handlu, a tym samym ogromnych wyzwań dla naszej sieci. Jesteśmy dumni z tego, że zdobyliśmy zaufanie licznego grona klientów, którzy cenią nas nie tylko za ofertę produktów wysokiej jakości w bardzo atrakcyjnych cenach. Zdobywamy serca także tych najbardziej wymagających osób, które oczekują przyjemnej atmosfery oraz komfortowej przestrzeni, w której zrobią zakupy. Od dwóch lat wdrażamy nasz flagowy model sklepów Netto 3.0, który spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem przez klientów. Nasza mocna pozycja na rynku to efekt ciężkiej pracy całego zespołu Netto i ogromnego zaangażowania wszystkich pracowników naszej firmy, za to im dziękuję w tak wyjątkowym dla nas roku – dodaje Janusz Stroka.

W związku z jubileuszem 25-lecia w Polsce, Netto przygotowało dla klientów Wielką Loterię Urodzinową, w której na zwycięzców czeka blisko 175 000 nagród. W zamian za regularne zakupy, od 7 do 26 września 2020 r., klienci sieci otrzymają zdrapkę uprawniającą do wzięcia udziału w zabawie. Zasady loterii są bardzo proste – każde wydane 50 zł (z wyłączeniem alkoholu, wyrobów tytoniowych, produktów początkowego żywienia niemowląt, produktów leczniczych, doładowania telefonu) jest premiowane jedną zdrapką. Klient, który odsłoni okienko informujące o wygranej, będzie mógł odebrać swój prezent przy kasie w ciągu 2 dni roboczych od daty zakupu. Każdy sklep nagrodzi codziennie 25 zwycięzców.

Każda urodzinowa zdrapka zawiera unikalny kod, pozwalający na udział w loterii. Po jego zarejestrowaniu na stronie www.25latrazem.netto.pl, uczestnik weźmie udział w losowaniu atrakcyjnych nagród głównych. Na szczęśliwców czekają: rowery elektryczne, roboty kuchenne oraz koszulki z logo BVB Borussia Dortmund.