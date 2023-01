Z okazji nadchodzącej niedzieli handlowej, Netto przygotowało dla swoich klientów obniżkę cen wybranych produktów, m.in. mandarynek oraz kurczaka.

Netto obniża ceny, fot. shutterstock

Sklepy Netto otwarte w niedzielę

Pierwsza niedziela handlowa w tym roku wypada w najbliższą niedzielę, 29 stycznia. Ponad 660 sklepów Netto będzie tego dnia otwartych dla klientów w całej Polsce, w godz. od 8:00 do 20:00.

Netto obniża ceny

Z okazji nadchodzącej niedzieli handlowej, Netto przygotowało dla swoich klientów promocyjne oferty, m.in. mandarynki za 3,99 PLN za 1 kg oraz filet z kurczaka w cenie 11,99 PLN za 1 kg. Produkty dostępne będą w ofercie od czwartku, 26 stycznia.



Inne promocje dostępne są od poniedziałku 24 stycznia i obejmują pomidory za 6,99 PLN za 1 kg, olej rzepakowy Wielkopolski w cenie 8,99 PLN za 1 butelkę 1l przy zakupie 2 sztuk, parówki Mistrz Rohus w cenach niższych o 20 proc. czy kawa ziarnista Segafredo Intermezzo za 34,99 PLN za 1 kg. Również ziemniaki Z Zieleniaka, różne rodzaje, np. idealna do zup czy sałatek Vineta czy Melody, która sprawdzi się do placków czy klusek, są w cenie 20 proc. niższej od regularnej, wynoszącej 6,69 PLN za opakowanie 2,5 kg. Sycylijskie pomarańcze można nabyć w cenie niższej o 25 proc., która do niedzieli włącznie wynosi 7,49 PLN za opakowanie 1,5 kg.

Netto: Gdzie szukać ofert?

Pełna oferta znajduje się w gazetce reklamowej sieci i dostępna jest na stronie https://www.netto.pl/gazetka-netto/. Nowa oferta Netto pojawia się dwa razy w tygodniu: w każdy poniedziałek i obowiązuje do soboty, a w tym tygodniu do niedzieli włącznie, a także w każdy czwartek, przy czym obowiązuje do następnej środy.



