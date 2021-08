Netto otwiera kolejne sklepy przejęte po Tesco

Pod koniec lipca Netto otworzyło swój pięćdziesiąty sklep przejęty po polskiej części Tesco. W czwartek, 5 sierpnia, planowo otwarto kolejne siedem placówek sieci, w tym sześć powstałych w miejsce Tesco.

Data: 05-08-2021, 12:19

Netto otwiera kolejne sklepy przekształcone z Tesco, fot. materiały prasowe

5 sierpnia, planowo otwarto kolejne siedem placówek sieci, w tym sześć powstałych w miejsce Tesco. Netto przybliżyło się tym samym do postawionego sobie celu, jakim jest otwarcie 150 sklepów do końca roku.

Największy otwarty w tym tygodniu sklep znajduje się przy ul. Koszalińskiej 82 w Szczecinku. Jest to drugi sklep Netto w mieście, a jego powierzchnia wynosi całe 2 000 m2. Podobnych rozmiarów jest pierwsze Netto w Pruszczu Gdańskim, zlokalizowane przy ul. Ignacego Domeyki 1.

Sklepy znajdujące się przy ul. Starodąbrowskiej 17 w Tarnowie oraz przy ul. Legionów 13

w Oświęcimiu mają powierzchnię, kolejno, 850 i 800 m2. Tarnów to kolejne miasto, w którym Netto debiutowało w tym tygodniu, podczas gdy Oświęcim posiada od czwartku aż cztery otwarte sklepy sieci.

Pozostałe nowe sklepy zajmują ok. 600 m2 każdy i zlokalizowane są w Szydłowcu (ul. Jastrzębska 2), Skierniewicach (ul. Reymonta 8A), oraz w Rybniku (ul. Patriotów 33). Mieszkańcy Szydłowca po raz pierwszy będą mogli odwiedzić sklep Netto w swojej okolicy.

W Skierniewicach otwarto drugi sklep sieci, za to w Rybniku – czwarty.

Wszystkim cotygodniowym inauguracjom towarzyszą specjalne atrakcje – w dniu otwarcia wszyscy odwiedzający otrzymują w dodatku do zakupów wygodną, dużą torbę wielokrotnego użytku. Natomiast w każdą sobotę na wszystkich klientów czekają atrakcje takie jak koło fortuny, a na najmłodszych m.in. konkurs plastyczny oraz rysowanie przy muzyce. Przed wybranymi nowymi sklepami Netto pojawia się także food truck i najlepszy bramkarz świata – Robokeeper. Ponadto w dniach od czwartku do soboty obowiązuje zawsze specjalna oferta promocyjna, w ramach której ceny są niższe nawet o kilkadziesiąt procent.

Praktyczny i minimalistyczny format Netto 3.0

Nowo otwierane sklepy funkcjonują w formacie Netto 3.0, który nawiązuje do stylu skandynawskiego. Jego wyznacznikami są praktyczny i minimalistyczny charakter nie tylko wyposażenia, ale też kolorystyki sklepów. Szerokie alejki, lampy zapewniające neutralne oświetlenie czy drewniane elementy wystroju zapewnią kupującym komfort i przyjazną atmosferę robienia zakupów.

Cechą charakterystyczną każdego Netto jest asortyment, obejmujący 3000 produktów w stałej ofercie (w tym 1000 produktów marek własnych) w atrakcyjnych cenach. Klienci mają do dyspozycji wybór (ponad 150 gatunków) świeżych owoców i warzyw, produkty bezglutenowe, bezlaktozowe, bezcukrowe, produkty z certyfikatem BIO, a także produkty ze strefy TO GO obejmującej szeroką gamę dań gotowych.

Dla swoich nowych klientów Netto przygotowało ofertę promocyjną, która obowiązuje w sklepach w dniach 5-7 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Obejmuje ona m.in. produkty spożywcze: wybór owoców i warzyw, chrupiącego, odpiekanego na miejscu pieczywa, świeżego mięsa „Prosto z zagrody”, czy słodkości. Specjalna oferta to także asortyment non-food (sprzęt AGD, elektronika, przedmioty do kuchni lub do sypialni). Znalazły się w niej także produkty dla najmłodszych: m.in. pieluchy i nawilżane chusteczki marki własnej Netto – „Hello sensitive”, która wyróżnia się brakiem zapachu, brakiem barwników i antyalergicznym charakterem.

Do końca roku sieć planuje otworzyć łącznie ponad 150 sklepów w całej Polsce. Koniec całego procesu konwersji planowany jest na połowę przyszłego roku.

W związku z pandemią Covid-19 wszystkie sklepy Netto funkcjonują zgodnie z wszelkimi obostrzeniami i zasadami bezpieczeństwa. Placówki wyposażone są w środki ochronne zabezpieczające zarówno klientów, jak i pracowników.

We wszystkich nowych sklepach istnieje możliwość wypłaty gotówki.

Adresy i godziny otwarcia nowych placówek Netto:

Oświęcim:

ul. Legionów 13

pon.-sb.: 7-22

Pruszcz Gdański:

ul. Ignacego Domeyki 1

pon.-sb.: 6-22

Rybnik:

ul. Patriotów 33

pon.-sb.: 6-22

Skierniewice:

ul. Reymonta 8A

pon.-sb.: 6-22

Szydłowiec:

ul. Jastrzębska 2

pon.-sb.: 6-22

Szczecinek:

ul. Koszalińska 82

pon.-sb.: 6-22

Tarnów:

ul. Starodąbrowska 17

pon.-sb.: 6-22