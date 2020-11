Netto otwiera kolejny sklep w Warszawie

Nowe warszawskie Netto powstało w oparciu o założenia wynikające z flagowego dla sieci modelu 3.0, wdrażanego w Polsce od drugiej połowy 2018 roku. Elastyczny koncept stanowi odpowiedź na bieżące oczekiwania konsumentów, a także najnowsze trendy rynkowe. Jego głównym celem jest dostarczanie klientom pozytywnych doświadczeń zakupowych, a to wszystko za pośrednictwem bogatej oferty produktowej oraz nowoczesnej i komfortowej przestrzeni, jaka charakteryzuje placówki dyskontu.

- Choć powoli zbliżamy się do końca bardzo trudnego dla gospodarki roku, to Netto nie zwalnia, czego dowodem jest otwarcie naszego kolejnego sklepu, tym razem w stolicy ­– mówi Janusz Stroka, prezes Netto Polska. – Dzięki kolejnej placówce Netto w Warszawie będziemy mogli zaprezentować naszą ofertę większej grupie mieszkańców miasta. Jesteśmy przekonani, że szeroki wybór produktów, które oferujemy – co ważne, głównie od polskich dostawców – przypadnie do gustu kupującym w każdym wieku. To jednak nie wszystko. Od 5 listopada na zakupy w zmodernizowanych, a dzięki temu bardziej przyjaznych placówkach, zapraszamy też mieszkańców Gdańska i Świdnicy – dodaje.

Asortyment dostępny w sklepach Netto 3.0. obejmuje m.in. świeże warzywa i owoce, a także produkty dla najbardziej wymagających konsumentów – bezglutenowe, bezlaktozowe i bezcukrowe oraz zdrowe artykuły z certyfikatem BIO i eko. Dla osób, które szczególnie cenią swój czas przeznaczona została strefa TO GO z gotowymi przekąskami. Na miejscu można kupić także chrupiące pieczywo, wypiekane we własnej sklepowej piekarni. Na terenie warszawskiej placówki znajdzie się również stoisko Zakładu Mięsnego „Wierzejki”, działającego od 1991 roku, oferujące szeroki asortyment mięs, wędlin i wyrobów garmażeryjnych. W Netto na klientów czekają też produkty znanych marek, które są dostępne w ramach pojawiających się cyklicznie, atrakcyjnych programów lojalnościowych.

Nowy sklep Netto w Warszawie jest zlokalizowany na Białołęce, przy ul. Mochtyńskiej 101. Zarówno w dniu otwarcia, jak i przez cały weekend, na klientów czeka promocyjna oferta handlowa, a dodatkowo aż trzystu pierwszych kupujących otrzyma prezent-niespodziankę. W związku z aktualną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną, zarówno otwarcie sklepu, jak i jego funkcjonowanie będzie odbywało się z uwzględnieniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Placówka wyposażona została w niezbędne zabezpieczenia, między innymi ekrany pleksi, odgradzające sprzedawców od klientów, a także przyłbice ochronne dla pracowników. Przewidziano również środki do dezynfekcji rąk, koszyków i stanowisk kasowych. W sklepie znajdują się również materiały informacyjne z zaleceniami, dotyczącymi zasad utrzymania higieny podczas zakupów.