Netto otwiera nowy sklep w Pruszkowie

Nowa placówka została zbudowana zgodnie z formatem 3.0 – flagowym modelem Netto. Sklepy powstające w myśl tej zasady są przestronne i nowoczesne, a ich wystrój nawiązuje kolorystyką i klimatem do popularnego stylu skandynawskiego. W ofercie nowego Netto klienci znajdą m.in. świeże owoce i warzywa, produkty bezglutenowe, bezlaktozowe, bezcukrowe, a także produkty z certyfikatem BIO. Sklep zadbał także o osoby wybierające wygodne i szybkie rozwiązania – z myślą o nich powstała strefa TO GO, w której klienci znajdą ofertę gotowych dań. Ponadto na terenie nowej placówki znajdują się stoisko mięsne Wierzejki i piekarnia Oskroba.

– Sklep w Pruszkowie to kolejne nasze otwarcie w tym roku. Pod koniec stycznia zaprosiliśmy klientów na zakupy do nowej placówki w Oświęcimiu, a w kolejnych miesiącach planujemy dalsze otwarcia w miastach w całej Polsce – mówi Janusz Stroka, prezes Netto Polska.

Dla swoich nowych klientów w Pruszkowie Netto przygotowało szereg niespodzianek. Specjalna oferta, obowiązująca w sklepie od 25 do 27 lutego, obejmuje wybór produktów spożywczych, sprzętu domowego i elektronicznego, elementów wystroju wnętrz, a nawet mebli. Dodatkowo pierwszych 300 osób, które odwiedzą nowe Netto, dostanie w prezencie kawę marki własnej Netto Amora. Sieć przewidziała także konkurs, w którym wystarczy odgadnąć wartość wystawionego w sklepie koszyka zakupów, by wygrać jego zawartość.

W związku z pandemią Covid-19 wszystkie sklepy Netto funkcjonują zgodnie z wszelkimi obostrzeniami i zasadami bezpieczeństwa. Placówki wyposażone są w środki ochronne zabezpieczające zarówno klientów, jak i pracowników.