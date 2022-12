Sieć Netto przyspiesza przed świętami i zapowiada nowe otwarcia sklepów. Nowe sklepy pojawią się w dwóch lokalizacjach, a do tego zapowiedziano dwie kolejne placówki. Gdzie powstaną nowe sklepy Netto?

Sieć Netto otwiera kolejne sklepy przed świętami. | fot. arc.

Nowy sklep Netto w Nowych Lipinach

Netto w Nowych Lipinach zostanie otwarte 15 grudnia, sklep zlokalizowany jest przy ul. Szosa Jadowska 47. Sklep zostanie otwarty o godz. 7:00, a podczas otwarcia zaplanowano m.in. całodniowe promocje, koło szczęścia z nagrodami, kolorowanki dla dzieci i darmową kawę dla wszystkich.

Nowy sklep Netto w Nadarzynie

Z kolei 21 grudnia siec otworzy swój sklep w Nadarzynie. Placówka powstała przy ul. Pruszkowskiej 70 i zostanie otwarta również o godz. 7:00. Przewidziano również takie same atrakcje podczas otwarcia jak w przypadku sklepu w Nowych Lipinach.

Gdzie jeszcze powstaną nowe sklepy Netto?

Netto zapowiedziało również kolejne plany otwarciowe, nowe sklepy sieci będą otwierane także w Osinowie Dolnym oraz w Jelonku przy ul. Obornickiej.

Po remoncie 14 grudnia o godz. 7:00 został otwarty sklep w Morzyczynie, przy ul. Szczecińskiej 15b. W sklepie zmieniono wystrój, pojawiły się też m.in. kasy samoobsługowe i dźwiękowy system komunikacji.

Netto - do kogo należy sieć?

Sieć sklepów Netto w Polsce należy do Dansk Supermarked. To drugie co do wielkości przedsiębiorstwo działającego w branży handlu detalicznego w Danii. Poza Polską i Danią, sieć rozwija się także w Niemczech i Szwecji.

Grupa Dansk Supermarked rozwija sieci sklepów pod szyldami Netto, Fotex, Bilka i Salling w Danii, Polsce, Niemczech i Szwecji.

Sieć Netto jest obecna na polskim rynku od sierpnia 1995 roku, gdy otwarty został pierwszy sklep w Szczecinie.

