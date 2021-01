Netto otwiera trzeci sklep w Oświęcimiu

Nowy sklep Netto jest zlokalizowany w Oświęcimiu, przy ul. Fabrycznej 1K. Na półkach klienci znajdą jeszcze więcej świeżych warzyw i owoców, szeroką gamę produktów bezglutenowych, bezlaktozowych, bezcukrowych oraz z certyfikatem BIO. Strefa TO GO to odpowiedź na zapotrzebowanie klientów, którzy cenią swój czas. Ponadto w nowym Netto szeroką ofertę pieczywa wzbogacono wypiekami prosto z pieca. W tej placówce znajdą się także: stoisko mięsne firmy Świeżyzna oraz piekarnia firmy Czernichów.

- Nowy rok zaczynamy dynamicznie. Choć nadal trwa pandemia, nie zniechęca nas do otwierania nowych placówek, ani też nie wpływa na zmianę naszych planów – deklaruje Janusz Stroka, prezes Netto Polska.

– Nowy sklep w Oświęcimiu to doskonały dowód na to, że realizujemy nasze założenia strategiczne. Miniony rok zakończyliśmy 5 nowymi placówkami – we Władysławowie, Ełku, Mrągowie, Poznaniu i Mościskach, których otwarcie nastąpiło w grudniu. Cieszę się, że na mapie Polski w takim tempie pojawiają się sklepy Netto, bo dzięki temu coraz więcej osób będzie mogło na co dzień robić zakupy w komfortowej atmosferze. Mam nadzieję, że dzięki temu Netto szybko stanie się pierwszym wyborem klientów podczas codziennych zakupów – dodaje.

Zarówno w dniu otwarcia, jak i przez cały weekend, w sklepach będzie obowiązywała specjalna oferta handlowa. Dodatkowo pierwszych 300 klientów otrzyma w prezencie kawę marki własnej Netto Amora. Z okazji otwarcia Netto zaplanowało także konkurs dla klientów, którzy odwiedzą nową placówkę. W związku z trwającą pandemią, zarówno otwarcie, jak i funkcjonowanie nowych punktów Netto będzie odbywało się z uwzględnieniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Sklep standardowo wyposażony został w komplet niezbędnych zabezpieczeń, chroniących klientów i pracowników.

