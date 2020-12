Netto otworzyło 5 nowych sklepów

Wszystkie nowo otwierane sklepy duńskiego dyskontera są zgodne z flagowym modelem sieci – Netto 3.0. Jego elastyczna forma pozwala na łatwe dopasowanie do bieżących potrzeb konsumentów. Różnorodna oferta zakupowa, uwzględniająca liczne kategorie produktów, dostosowana jest do oczekiwań klientów o różnych potrzebach i w każdym wieku. Netto 3.0. to także wygoda zakupów, której sprzyjają przestronne wnętrza, szerokie alejki oraz prostota inspirowana duńskim pochodzeniem marki.

- Mijający rok był dla nas bardzo wymagający, jednak pomimo wielu wyzwań, konsekwentnie realizowaliśmy nasze założenia strategiczne. Ich zwieńczeniem są jednoczesne otwarcia kilku naszych sklepów – mówi Janusz Stroka, prezes Netto Polska. – W połowie grudnia na mapie Polski pojawiło się aż pięć nowych punktów Netto 3.0. Serię otwarć rozpoczęło Władysławowo, a już dwa dni później, czynne dla klientów były cztery kolejne placówki – w Ełku, Mrągowie, Poznaniu i Mościskach. To dla nas duże wydarzenie i cieszymy się, że przed samymi świętami mogliśmy sprawić naszym klientom prezent, gwarantując im pozytywne doświadczenia zakupowe. Mamy nadzieję, że nasza oferta przypadnie im do gustu, a Netto stanie się pierwszym wyborem podczas codziennych zakupów – dodaje.

Co dokładnie wyróżnia Netto 3.0? Poza skandynawskim designem, znaczenie ma bogata oferta zakupowa. Asortyment obejmuje m.in. świeże warzywa i owoce, a także produkty bezglutenowe, bezlaktozowe i bezcukrowe oraz artykuły z certyfikatem BIO i eko, dostępne w ramach „Półki zdrowia”. Odpowiedzią na zapotrzebowanie klientów, którzy cenią swój czas jest strefa TO GO z gotowymi przekąskami. Bogatą ofertę pieczywa wzbogacają wypieki prosto z pieca. Ponadto na terenie wybranych placówek znajdują się punkty z artykułami od lokalnych producentów. Na klientów nowego Netto w Ełku czeka stoisko mięsne Warmia, zaś w Mrągowie – stoisko mięsne JBB. Z kolei własną ofertę piekarniczo-cukierniczą w obu sklepach przedstawi na swoim stoisku firma Szabelski. W Mościskach swój punkt sprzedaży mięs otworzyła firma Wierzejki, a piekarnię – Oskroba. W ramach pojawiających się cyklicznie, atrakcyjnych programów lojalnościowych, Netto oferuje swoim klientom także produkty znanych i ekskluzywnych marek.

Nowo otwarte sklepy są zlokalizowane w:

· Władysławowie, przy ul. Starowiejskiej 33

· Ełku, przy ul. Płk. Witolda Pileckiego 2

· Mrągowie, przy ul. Towarowej 2

· Poznaniu, przy ul. Gąsiorowskich 4/S1

· Mościskach, przy ul. 3 Maja 100

Zarówno w dniu otwarcia, jak i przez cały weekend, w sklepach obowiązuje promocyjna oferta handlowa. Dodatkowo, każdy z klientów nowych placówek, który do 20 grudnia zrobi zakupy za 100 zł, otrzymała choinkę gratis (regulamin akcji dostępny jest przy kasie)! W związku z trwającą pandemią, zarówno otwarcia, jak i funkcjonowanie nowych punktów Netto będzie odbywało się z uwzględnieniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Sklepy standardowo wyposażone zostały w komplet niezbędnych zabezpieczeń, chroniących klientów i pracowników.