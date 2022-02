Netto otworzyło w ciągu tygodnia kolejne 14 sklepów w miejscach po Tesco

Między 3 a 10 lutego Netto otworzyło 14 placówek. Wszystkie nowe sklepy powstały w ramach konwersji marketów Tesco na nowoczesne sklepy Netto 3.0.

Netto otwiera kolejne sklepy w miejscach po Tesco/ fot. mat. prasowe

Sklepy Netto pojawiły się po raz pierwszy w Aleksandrowie Kujawskim (woj. kujawsko pomorskie), Jastrowiu, Witkowie (oba woj. wielkopolskie), Lipsku, Zwoleniu (oba woj. mazowieckie), Lubawie (woj. warmińsko-mazurskie), Gajkowie (woj. dolnośląskie), Rykach (woj. lubelskie) i Tarnowskich Górach (woj. śląskie). Na przeciwnym końcu „skali” znajdują się Rybnik (woj. śląskie) obecnie z pięcioma sklepami Netto, Gdańsk (woj. pomorskie), gdzie 3 lutego otwarty został ósmy sklep Netto i Łódź (woj. łódzkie), która może poszczycić się już 17 dyskontami sieci. Z kolei w Przemyślu (woj. podkarpackie) i Ziębicach (woj. dolnośląskie) funkcjonują obecnie po dwa sklepy Netto.

Łączna powierzchnia sklepów Netto otwartych 3 i 10 lutego wynosi ok. 10 120 mkw. Najmniejsza z nowych placówek zajmuje 450 mkw. i znajduje się z Ziębicach, a największa ma ponad 950 mkw. i zlokalizowana jest w Przemyślu.

Sklepy w Gdańsku, Łodzi i Przemyślu wyposażone są w kasy samoobsługowe, które znacznie ułatwiają i przyspieszają robienie zakupów. Znaleźć je można w coraz większej liczbie placówek Netto.

– Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani tempem, w jakim przebiega proces konwersji sklepów Tesco na Netto 3.0 – mówi Patrycja Kamińska, PR Manager Netto Polska. – Dzięki niej rozbudujemy siatkę sklepów aż do 650 placówek, co przełoży się na wzmocnienie naszej pozycji na polskim rynku. W efekcie jeszcze więcej klientów będzie mogło korzystać z szerokiej oferty Netto, którą wyróżnia atrakcyjny stosunek ceny do jakości.

Dyskonty Netto oferują klientom ponad trzy tysiące produktów, z czego jedna trzecia to produkty marek własnych.