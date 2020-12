Netto podaje godziny otwarcia sklepów w grudniu

Godziny otwarcia sklepów Netto w okresie świątecznym:

1-5 – sklepy czynne od 6 do 23

6 grudnia (niedziela) – sklepy czynne od 8 do 23

7-12 grudnia – sklepy czynne od 6 do 23

13 grudnia (niedziela) – sklepy czynne od 8 do 23

14-19 grudnia – sklepy czynne od 6 do 23

20 grudnia (niedziela) – sklepy czynne od 8 do 23

21-23 grudnia – sklepy czynne od 6 do 23

24 grudnia (Wigilia) – sklepy czynne od 6 do 13

25-27 grudnia – nieczynne

28-30 grudnia – sklepy czynne od 6 do 23

31 grudnia (sylwester) – sklepy czynne od 6 do 18

1 stycznia – nieczynne

