Netto Polska będzie mieć siedzibę w Warszawie

Autor: opr. RW

Data: 14-06-2022, 11:27

Po konwersji Tesco, która pozwoliła na ekspansję Netto we wschodniej i południowej części Polski, przed siecią kolejny, ważny krok w drodze do dalszego rozwoju. Podjęto decyzję, że rozbudowa zespołu biura głównego będzie wiązać się z przeniesieniem siedziby Netto do Warszawy. Dotychczasowe biuro w Szczecinie będzie działać jako oddział regionalny.

Nowa siedziba Netto od jesieni

- W ciągu ostatniego roku, po przejęciu niemal 300 sklepów Tesco, Netto Polska powiększyło się do 650 placówek w całym kraju. To doskonały moment na podjęcie działań mających na celu zapewnienie dalszego rozwoju biznesu i rozbudowanie zespołu, którego wsparcia potrzebujemy w dążeniu do dalszego wzrostu – informuje Hugo Mesquita, CEO Netto Polska.

Proces przenoszenia siedziby do Warszawy rozpocznie się jesienią b.r., a jego zakończenie jest planowane na wiosnę 2023 roku. Około 20 proc. zespołu administracji pozostanie w obecnej siedzibie Netto w Szczecinie, w związku z czym firma nadal będzie posiadała silny regionalny oddział w zachodniej Polsce, gdzie od 1995 roku mieści się jej siedziba główna. Wszystkie pozostałe zespoły otrzymały propozycję kontynuacji pracy w nowej siedzibie spółki w Warszawie.

Zmiana siedziby to naturalna konsekwencja rozwoju firmy

- Chcę podziękować wszystkim pracownikom naszej siedziby głównej za dotychczasowy wkład w budowanie pozycji Netto. To dzięki ogromnemu zaangażowaniu wszystkich koleżanek i kolegów dynamiczny rozwój naszej sieci w Polsce jest możliwy, dlatego też mam nadzieję, że będziemy kontynuować współpracę z nowego biura w stolicy. – mówi Hugo Mesquita.

Warunki zatrudnienia w warszawskim biurze zostaną dostosowane i będą odzwierciedlały rynkowy standard. Pracownicy, którzy z różnych przyczyn nie zdecydują się na przeniesienie do Warszawy, uzyskają wsparcie w poszukiwaniu nowego miejsca pracy. Zatrudnienie będzie również możliwe w spółkach Grupy Salling, które zlokalizowane są w Szczecinie.

Netto Polska osiągnęło pozycję silnej, ogólnokrajowej sieci dyskontowej, a rozwój zaprowadził nas na wschód. Lokalizacja siedziby głównej w stolicy stanowi logiczny krok, który jednocześnie zapewni dostęp do jeszcze większej grupy potencjalnych pracowników naszych struktur handlowych i administracyjnych – podsumowuje Hugo Mesquita.

Netto ma obroty wysokości około 6 miliardów złotych

Prace nad przygotowaniem nowego biura trwają. Jego adres zostanie podany w późniejszej komunikacji.

Obroty Netto Polska wynoszą około 6 miliardów złotych, a firma zatrudnia ponad 9000 pracowników w 650 sklepach obsługiwanych przez 5 centrów dystrybucyjnych. Zmiana lokalizacji siedziby głównej została zaplanowana w taki sposób, by wszystkie procesy biznesowe mogły być kontynuowane jak dotychczas.