Netto Polska: Obecna sytuacja epidemiologiczna nie zmienia naszych strategicznych planów

Jak wskazuje Janusz Stroka, usytuowanie zarówno sklepów, jak i centrów dystrybucyjnych Netto oraz Tesco jest dobrze dopasowane i uzupełnia się. - To dla nas szansa na osiągnięcie skali, w której możemy w pełni wykorzystać naszą sprawdzoną koncepcję biznesową. Mogę też dodać, że ekspansja naszej sieci na nowych obszarach spotyka się z bardzo dużym zainteresowaniem i daje nam szansę na stworzenie silnej pozycji Netto w Polsce – dodaje.

Netto Polska spodziewa się, że zgoda UOKiK na przejęcie sieci Tesco zostanie udzielona w czwartym kwartale tego roku. Po uzyskaniu zgody, Netto będzie mogło przystąpić do realizacji umowy dotyczącej przejęcia placówek Tesco. Do tego czasu firma koncentruje się na opracowywaniu planu dla każdego z przejętych sklepów i przygotowaniu dalszych działań.

Wszystkie przejmowane przez Netto placówki zostaną odnowione zgodnie z koncepcją 3.0. Stanie się to nie później niż 1,5 roku po sfinalizowaniu umowy. Do momentu zmiany brandu, 301 sklepów, które obejmuje porozumienie, będzie działało nadal pod szyldem Tesco.

- Rozwój Netto w Polsce jest jednym z kluczowych punktów strategii Salling Group. Naszym priorytetem jest dotarcie do klientów poprzez zwiększenie skali działalności, a w konsekwencji umocnienie pozycji jako jednego z liderów na rynku dyskontów w kraju. W związku z tym, jeśli widzimy przestrzeń do rozwoju, staramy się tę szansę wykorzystać jak najlepiej. Przejęcie sklepów Tesco oraz dodanie ich do naszej istniejącej sieci w Polsce to ważny krok, który te założenia pozwala zrealizować. Obecna sytuacja epidemiologiczna, choć oczywiście ma istotny wpływ na bieżące funkcjonowanie sklepów, nie rzutuje na nasze dalekosiężne plany oraz realizację celów strategicznych – mówi Janusz Stroka.

