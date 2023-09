Sklep w Bełchatowie powstał zgodnie z założeniami konceptu Netto 3.0. Zakłada on zapewnienie klientom maksymalnego komfortu i wygody robienia zakupów oraz skupienie się na rozwiązaniach korzystnych dla środowiska naturalnego. Sklep w Bełchatowie to 780 m2 nowoczesnej powierzchni handlowej. Klienci zastaną w nim szerokie alejki ułatwiające poruszanie się po sklepie, wygodny i intuicyjny rozkład produktów w sali sprzedażowej czy strefę odpieku pieczywa oferującą duży wybór jeszcze ciepłego i świeżego pieczywa, m.in. chlebów, bułek, słodkich i słonych przekąsek. Pieczywo będzie odpiekane na miejscu. Z myślą o kupujących powstały również stanowiska z kasami samoobsługowymi, które są łatwe i wygodne w obsłudze, a przy tym pozwalają zaoszczędzić czas.

Bełchatowskie Netto oferuje klientom nowoczesne wnętrza w typowym dla sieci skandynawskim stylu, których cechą charakterystyczną są naturalne materiały użyte do wykończenia wnętrz. Eleganckie, ciemne ściany uzupełniono drewnianym wykończeniem sklepowych półek, wiklinowymi kloszami lamp w strefie zieleniaka i stonowanym oświetleniem.

- Jesteśmy przekonani, że sklep w Bełchatowie to więcej niż miejsce robienia zakupów. To przestrzeń, w której nasi klienci odkryją nową jakość i komfort kupowania. Szeroka oferta produktów, świeże warzywa i owoce z Zieleniaka czy ciepłe pieczywo w strefie odpieku to tylko część wyjątkowej oferty czekającej na klientów w nowym Netto. Poza wysokiej jakości produktami, stawiamy na pozytywne doświadczenia, funkcjonalność a także estetykę. Cieszymy się z możliwości przedstawienia siebie i naszej oferty mieszkańcom Bełchatowa

- zaznacza Patrycja Kamińska, PR Manager sieci Netto Polska.