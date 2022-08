Netto Polska przenosi się do Warszawy

Netto Polska podjęło decyzję o rozbudowie zespołu biura głównego, a wraz z nią o przeniesieniu się pod nowy adres. Centrala firmy zajmie powierzchnię ok. 2000 m2 w Harmony Office Center II w Warszawie. W dotychczasowej siedzibie firmy w Szczecinie wciąż będzie funkcjonował oddział regionalny. Kompleksową obsługę transakcji przeprowadził zespół JLL Polska.

Netto Polska zajmie ok. 2000 m2 powierzchni w budynku Harmony Office Center D. Proces przenoszenia się do nowej siedziby rozpocznie się jesienią br., a jego zakończenie planowane na wiosnę 2023 r.

Jak informuje firma, zmiana lokalizacji siedziby biura głównego Netto Polska jest kolejnym ważnym krokiem tuż po konwersji Tesco i ekspansji we wschodniej i południowej Polsce.

W ciągu ostatniego roku, po przejęciu niemal 300 sklepów Tesco, Netto Polska powiększyło się do 650 placówek w całym kraju. To doskonały moment na podjęcie działań mających na celu zapewnienie dalszego rozwoju biznesu i rozbudowanie zespołu, którego wsparcia potrzebujemy w dążeniu do dalszego wzrostu

Hugo Mesquita, CEO Netto Polska