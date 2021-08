Netto poszerza ofertę produktów w ramach półki zdrowia

Z początkiem lipca w sklepach Netto pojawiły się kolejne produkty, które uzupełniły dotychczasową ofertę tzw. półek zdrowia.

Netto poszerza ofertę produktów w ramach półki zdrowia, fot. materiały prasowe

Coraz większa popularność diet bezglutenowej, bezcukrowej i bezlaktozowej sprawia, że rośnie zapotrzebowanie na tego typu produkty w koszyku codziennych zakupów. W odpowiedzi na oczekiwania konsumentów, Netto poszerza ofertę produktów dostępnych w sklepach sieci w ramach tzw. półki zdrowia.

Żywność prozdrowotna coraz popularniejsza

– Żywność prozdrowotna niezmiennie zyskuje na popularności, a rozwój kategorii to nie kwestia chwilowej mody, a rosnącej świadomości żywieniowej i zapotrzebowania. To zresztą jest skorelowane z jej dostępnością. Kiedyś produktów bez laktozy, bez glutenu czy bez cukru trzeba było szukać w specjalistycznych sklepach, dziś wystarczy na przykład przyjść do Netto – mówi Patrycja Kamińska, PR Manager w Netto Polska.

W każdym sklepie tej sieci, niezależnie od wielkości miejscowości, w której jest on zlokalizowany, znajduje się „półka zdrowia”, a w jej ramach dostępny jest szeroki wybór produktów bio/eko, bezglutenowych, bezlaktozowych i bezcukrowych.

– Bogata i zróżnicowana oferta, dobre ceny oraz obecność w ponad 450 sklepach Netto w całej Polsce to czynniki, które przekładają się na atrakcyjność półki zdrowia wśród naszych klientów. Dla nas to jasny sygnał, że warto ją rozwijać – zapowiada Kamińska.

I tak, z początkiem lipca w sklepach Netto pojawiły się kolejne produkty, które uzupełniły dotychczasową ofertę. Tym samym kategoria bez cukru poszerzyła się m.in. o wafle bez cukru Wawel (od 9 do 14 sierpnia w cenie 3,89 PLN za 110 g przy zakupie dwóch opakowań), podpłomyki bez cukru Kupiec (2,29 PLN za 70 g), Andruciki bez cukru Marta (1,99 PLN za 25 g), ciasteczka owsiane kakaowe Vitally Food (5,99 PLN za 240 g), galaretki Fresh & Fruity bez cukru (4,49 PLN za 120 g), dżem słodzony ksylolitem Stovit (5,99 PLN za 250 g – różne smaki) czy Sugarel Stevia Krüger dla diabetyków (10,79 PLN za 200 tab.).

Z kolei w ramach asortymentu bio i eko w sprzedaży pojawiły się m.in. ekologiczna kasza manna razowa Symbio (4,39 PLN za 400 g), stanowiący bogate źródło witamin i minerałów groszek bio Manfuso (4,99 PLN za puszkę 400 g) czy bio musy Tymbark (2,99 PLN za 100 g, różne rodzaje). Poszukujący produktów bez glutenu kupią w Netto m.in. klasyczne bezglutenowe Muffiny Celiko (5,49 PLN za 280 g).

Netto: Półka zdrowia obejmuje blisko 160 produktów

„Półka zdrowia” w Netto obejmuje łącznie blisko 160 produktów. Wśród nich ponad 70 z kategorii bio/eko, w tym tych marki własnej GoEKO, a w jej ramach mi.in. cukier trzcinowy, różne rodzaje makaronów, syropy z czarnego bzu i porzeczki, oliwę czy pesto. Obok nich dostępny jest szeroki wybór produktów bezglutenowych, których jest w Netto ponad 30, podobnie jak tych bez cukru. Linia „zdrowa alternatywa”, oferująca zdrowsze zamienniki tradycyjnych produktów, to również około 30 pozycji.

Dla wszystkich amatorów zdrowej półki Netto przygotowało szereg promocji obejmujących wybrany jej asortyment obowiązujących od 9 do 14 sierpnia. Szczegóły dostępne są w gazetce Netto dostępnej m.in. w sklepach Netto i na stronie www.netto.pl.