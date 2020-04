Netto przedłuża akcję rabatową dla służb medycznych i mundurowych

Sieć handlowa Netto zdecydowała o wydłużeniu czasu pracy swoich sklepów również po Wielkanocy. Placówki będą otwarte dla kupujących do godziny 24 aż do 18 kwietnia. Sieć wydłuża również termin obowiązywania 10-procentowego rabatu na zakupy, aktywnego w czterech ostatnich godzinach otwarcia sklepów. Do 30 kwietnia mogą z niego korzystać pracownicy służby zdrowia oraz funkcjonariusze służb mundurowych.