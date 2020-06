Netto przejmuje sklepy Tesco. Czy powstanie konkurencyjny gracz w lidze średnich powierzchni handlowych?

18 czerwca br. Tesco poinformowało, że sprzedaje swój biznes w Polsce firmie Salling Group A/S, która jest właścicielem sklepów Netto. Co mogło być przyczyną słabych wyników Tesco w Polsce i jak może zmienić się układ sił w handlu detalicznym w Polsce?

– Tesco od kilku lat – z większą lub mniejszą otwartością – podawało informacje, które sugerowały, że wyjście z Polski to nie jest powód do pytania „czy”, ale „kiedy”. I stało się. Złożyło się na to szereg okoliczności i decyzji. Główne – w moim mniemaniu – to postawienie jakąś dekadę temu na obniżony profil sklepów. To w multiformatowym systemie jest bardzo trudnym wyzwaniem, w sytuacji, gdy nawet dyskonty zdecydowały o wprowadzeniu do swojej oferty produktów delikatesowych i wprowadziły nowoczesny layout uwiarygodniany strategiami omnichannelowym. Innymi słowy próbowano w Tesco płynąć pod wiatr, licząc na efekt „wyróżnij się lub zgiń”. Nie bardzo się to udało – mówi serwisowi portalspozywczy.pl Maria Andrzej Faliński, prezes Stowarzyszenia Forum Dialogu Gospodarczego.

– Inne decyzje, które moim zdaniem przyspieszyły wyjście Tesco z Polski, to rezygnacja z tańszej w ekspansji franczyzy w średnich i mniejszych powierzchniach handlowych, co podrożyło ekspansję i dotrzymanie kroku wybuchowi procesu integracyjnego wśród handlu kupieckiego. Dodatkowo można było zaobserwować słabość zaplecza dla wejścia, skądinąd słusznego, e-commerce, co dało efekty bardziej wizerunkowe niż handlowe – dodaje.

Ekspert zauważa też średnio udaną centralizację zarządzania i zaopatrywania rynku regionalnego w Europie Środkowo-Wschodniej przy oczywistych różnicach rynków krajowych w Polsce, w Czechach, na Słowacji i Węgrzech. – Ruch dopasowany lepiej do rynków mniejszych, dał niezbyt dobre wyniki na rynku największym, czyli u nas – tłumaczy.

Zdaniem Falińskiego decyzja o wyjściu z Polski jest jak najbardziej słuszna, bowiem słabe wyniki od kilku lat z rzędu nie dawały dobrych widoków na przyszłość.

– Do tego brexit postawił pod znakiem zapytania przyszłość nieźle działającego eksportu przez tę sieć, zaś na szczeblu strategicznym podjęto decyzje o koncentracji na rynku UK (nieźle zresztą Tesco tam sobie radzi) i wycofanie się z ambicji globalnych w Ameryce i Azji (ostatnio firma opuściła Tajlandię i Malezję). Życzyć wypada Tesco powodzenia w pozostałych „wyszehradzkich” krajach regionu, ale bez rynku największego, czyli Polski, w której realizowano ponad 50 proc. sprzedaży regionalnej, będzie to jedynie cień dawnej potęgi – wyjaśnia ekspert.