Netto przejmuje Tesco: Co się zmieni w polskim handlu?

- Z danych YouGov BrandIndex wynika, że dotychczasowa pozycja Netto jest bardzo stabilna, około 12-13% Polaków systematycznie deklaruje, że robili zakupy w tej sieci w ciągu ostatniego miesiąca. Daje to sieci 10. pozycję w rankingu sieci spożywczych działających w Polsce - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Agnieszka Górnicka, prezes Inquiry.

- Tesco w tym samym rankingu jest na 5. miejscu, ale odsetek Polaków robiących tu zakupy spada: rok temu klientem Tesco był co czwarty Polak, dziś już tylko co szósty. Jest to zarówno efekt słabnięcia tej marki jak i stopniowego kurczenia się sieci. Na problemy Tesco nałożyły się m.in. zmiany zachowań konsumentów, pogłębione dodatkowo w czasie pandemii - klienci rzadziej odwiedzają hipermarkety, preferując sklepy położone w pobliżu miejsca zamieszkania - tłumaczy ekspertka.

- W wyniku akwizycji grupa klientów Netto niemal z dnia na dzień zwiększy się do ok. 25-27% w skali całej Polski (po uwzględnieniu częściowej kanibalizacji). Nowe Netto będzie miało zasięg porównywalny do Kauflandu, a jeżeli uda się odzyskać utraconych klientów Tesco, zasięg Netto może być jeszcze większy - uważa Agnieszka Górnicka.

- W okresie przejściowym wyzwaniem Netto będzie utrzymanie klientów Tesco. Szczegółowa analiza danych YouGov BrandIndex pokazuje, że większość klientów Tesco robi zakupy także w Biedronce lub Lidlu. Tym osobom Netto będzie musiało zaproponować konkurencyjną ofertę, by ich nie utracić - podsumowuje.

Inquiry jest polską agencją badań rynku. Od 2019 r. Inquiry jest w Polsce wyłącznym przedstawicielem międzynarodowej firmy YouGov, oferującej zaawansowane narzędzia analityczne.

YouGov BrandIndex to jedyne w Polsce badanie kondycji marek realizowane w czasie rzeczywistym. Kluczowe wskaźniki związane są z komunikacją, wizerunkiem i zakupami. Obecnie monitoruje w Polsce 150 marek, w tym sieci handlowe i gastronomiczne oraz firmy ubezpieczeniowe.