Netto przekazuje nadwyżki produktów spożywczych bankom żywności

Walka z marnowaniem żywności to jeden z priorytetów sieci handlowej Netto. Aby zmniejszyć skalę wyrzucania jedzenia, Netto współpracuje z bankami żywności. Niesprzedane produkty spożywcze z obowiązującym terminem ważności są odbierane każdego dnia ze sklepów przez lokalne organizacje charytatywne. Tym sposobem nadwyżki żywności przekazane przez Netto trafiają do najbardziej potrzebujących. Dyskont nie zaprzestaje pomocy również w czasie trwającej pandemii, jednocześnie mając na uwadze dobro lokalnych społeczności, szczególnie w tym trudnym czasie.

- Choć obecna sytuacja związana z pandemią sprawiła, że byliśmy zmuszeni skupić się na zupełnie innych kwestiach, jak na przykład bezpieczeństwie podczas zakupów, nie oznacza to, że problem marnowania żywności zniknął. Co więcej, może się nawet nasilić w wyniku gromadzenia zapasów – mówi Janusz Stroka, prezes Netto Polska. – Aktywna współpraca Netto z bankami żywności to jedno z wielu działań, jakie podejmujemy w celu ograniczenia wyrzucania jedzenia. Do walki z marnotrawstwem zachęcamy także naszych klientów, zachęcając ich do korzystania z list zakupów. Takie rozwiązanie jest dostępne choćby w naszej aplikacji mobilnej – dodaje.

W ubiegłym roku sieć uruchomiła aplikację „Nie marnujemy żywności”. Dzięki niej, wszyscy użytkownicy mogą w realny sposób podejmować walkę z marnowaniem żywności i na bieżąco sprawdzać jakie produkty przeceniono w najbliższych sklepach Netto. Takie produkty dostępne są w sklepach Netto w specjalnych skrzynkach oznakowanych hasłem „Stop marnowaniu żywności”.