Netto przyzna dodatkowe świadczenia pracownikom sklepów i centrów dystrybucji

Obecna sytuacja, związana z intensyfikacją rozprzestrzeniania się wirusa, jest szczególnie trudna dla pracowników handlu. Sprzedawcy oraz pracownicy dystrybucji, którzy nieustannie stoją na pierwszej linii frontu, każdego dnia w sposób bezpośredni narażają się na liczne kontakty społeczne, a tym samym na potencjalne zakażenie wirusem. Jednak to dzięki nim, zaraz obok pracowników ochrony zdrowia, pracowników edukacji, dostawców czy wytwórców żywności, całe społeczeństwo jest w stanie zaspokajać potrzeby związane z codziennym funkcjonowaniem.

Chcąc okazać najwyższy szacunek oraz podziękować swoim pracownikom za codzienny trud i zaangażowanie w tym niełatwym czasie, sieć handlowa Netto zdecydowała o przyznaniu im dodatkowych świadczeń. Dodatek przewidziany jest dla osób, które świadczyły pracę w październiku br., wykonując swoje obowiązki w warunkach stresu i napięcia, związanego z możliwym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

- Od początku pandemii staramy się wspierać naszych pracowników i zapewnić im możliwie najwyższy poziom bezpieczeństwa – mówi Janusz Stroka, prezes Netto Polska.

– W obecnym czasie, pełnym niepokoju i niepewności, szczególnie doceniamy odpowiedzialną postawę wszystkich załóg sklepów i magazynów Netto, które każdego dnia z zaangażowaniem wykonują swoją pracę. Jesteśmy dumni, że w swoim zespole mamy tak zaangażowanych ludzi, dlatego postanowiliśmy nagrodzić ich dodatkiem w wysokości 500 zł, wyrażając tym samym swój szacunek i podziękowania - dodaje.

Równocześnie, w podziękowaniu za heroiczną postawę pracowników ochrony zdrowia, Netto postanowiło o przywróceniu 10-procentowego rabatu dla ich przedstawicieli, który obowiązuje od czwartku, 29 października, we wszystkich sklepach sieci.

W celu dodatkowego usprawnienia zakupów oraz zwiększenia bezpieczeństwa, od 29 października Netto wydłużyło godziny pracy wszystkich placówek (poza sklepami zlokalizowanymi w centrach handlowych) do godziny 23 (6-23). Przez cały czas sieć umożliwia także sprawdzanie natężenia ruchu w swoich sklepach. Jest to możliwe dzięki modułowi, znajdującemu się na podstronie „Znajdź sklep” na stronie internetowej dyskontera, który pokazuje przewidywaną liczbę przebywających w danym sklepie klientów, w każdej godzinie jego funkcjonowania. Dzięki takiemu rozwiązaniu, każda osoba może z łatwością sprawdzić ruch w wybranej placówce i zaplanować bezpieczne zakupy, unikając tym samym godzin szczytu oraz oczekiwania w kolejce na wejście do sklepu.