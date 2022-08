Netto rusza ze sprzedażą artykułów szkolnych. Ile kosztują zeszyty, farby i kredki?

Autor: oprac. OW

Data: 05-08-2022, 15:55

Od 4 sierpnia w sklepach sieci Netto można kupić artykuły szkolne, takie jak zeszyty, długopisy, plastelina, farby, flamastry oraz kredki.

Netto rusza ze sprzedażą artykułów szkolnych, fot. shutterstock

Netto z wyprawką szkolną

Wśród proponowanych przez Netto artykułów szkolnych znajdują się produkty podstawowe – takie jak zeszyty w kratkę lub linie (od 0,69 za 16 kartek), bloki rysunkowe i techniczne (1,99 PLN za 1 szt.), kleje w sztyfcie (od 2,49 PLN za 1 szt.) lub w płynie (9,99 PLN za 1 opak.), farby plakatowe (od 12,99 PLN za 1 opak.),w tym pastelowe, farby akwarelowe (9,99 PLN za 1 opak.), w sztyfcie (19,99 PLN za 1 pak.) czy do malowania palcami (22,99 PLN za 1opak.), plastelina (od 5,99 PLN za 1 opak., w zależności od liczby kolorów), zestawy geometryczne (od 4,99 PLN za 1 kpl.), ale też np. dziurkacze ozdobne do prac kreatywnych (14,99 PLN za 3 szt., 1 kpl.) czy zestawy z ozdobną wypraską (16,99 PLN za 1 kpl.).

Netto: Długopisy automatyczne i ścieralne

Jeśli chodzi o przybory do pisania, można wybierać pomiędzy tradycyjnymi długopisami ze skuwką (od 2,99 PLN za 4 szt., 1 opak.), długopisami automatycznymi (od 4,99 PLN za 1 kpl.), a piórami kulkowymi i wiecznymi w różnych wzorach (od 4,99 PLN za 1 opak.).

W sprzedaży są też długopisy ścieralne (4,89 PLN za 1 szt.). Warto zaopatrzyć się we wkłady do nich (8,99 PLN za 3 szt., 1 kpl.). W ofercie sieci dostępne są również ołówki grafitowe z gumkami do ścierania i temperówką w zestawie (od 4,99 PLN za 1 opak.) czy specjalne ołówki do nauki pisania w zestawie z temperówką (4,99 PLN za 1 opak.)

Netto: Kredki ołówkowe i dwustronne

Podczas szkolnych zakupów w Netto można zaopatrzyć się m.in. w kredki ołówkowe (od 10,99 PLN za 1 opak.), kredki dwustronne (od 7,99 PLN za 1 kpl), kredki świecowe (5,99 PLN za 1 opak.), a także kredki wykręcane w sztyfcie (21,99 PLN za 12 szt., 1 kpl) czy kredki ścieralne z gumką na nasadce (11,99 PLN za 12 szt., 1 kpl.). Do kompletu dokupić można flamastry (od 3,99 PLN za 1 opak.), zakreślacze (11,99 PLN za 4 szt., 1 opak.) czy pastele olejne (od 7,99 PLN za 1 opak.).

Sieć sprzedaje również chłodzące podkładki pod laptopa (49 PLN za 1 szt.), myszy bezprzewodowe z akumulatorem ładowane za pomocą kabla USB (25 PLN za 1 szt.), lampki biurkowe z ładowarką indukcyjną o regulowanym kącie nachylenia (69 PLN za 1 szt.) oraz przyborniki na długopisy (4,99 PLN za 1 szt.).