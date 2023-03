Netto ponownie przyłącza się do świątecznej zbiórki żywności „Tak. Pomagam!”, organizowanej przez Caritas Polska. W ponad 100 sklepach sieci znajdą się specjalne kosze.

Netto rusza ze świąteczną zbiórką żywności, fot. shutterstock

Netto wspólnie z Caritas wspiera potrzebujących

Netto ponownie przyłącza się do świątecznej zbiórki żywności „Tak. Pomagam!”, organizowanej przez Caritas Polska. W ponad 100 sklepach sieci znajdą się specjalne kosze, do których każdy zainteresowany będzie mógł włożyć produkty – te trafią następnie do najbardziej potrzebujących. Akcja prowadzona będzie w dniach 17 i 18 marca b.r.

Netto: dzielenie się jedzeniem to dzielenie się dobrem

- Aby wesprzeć akcję, wystarczy w dniach 17-18 marca, tj. w najbliższy piątek i sobotę, odwiedzić któryś ze sklepów Netto, biorących udział akcji – tam znajdą się specjalnie oznaczone kosze, do których będzie zbierana żywność. Podczas zakupów warto sięgnąć po opakowanie mąki, cukru czy makaronu więcej, a następnie włożyć je do kosza. To mały gest, mający wielką moc. W końcu dzielenie się jedzeniem to dzielenie się dobrem. – mówi Patrycja Kamińska, PR Manager Netto Polska.

Co warto włożyć do koszyka?

Chcąc przyłączyć się do akcji, warto sięgać po produkty z długim terminem przydatności do spożycia, jak kasza, mąka, ryż, makaron, cukier, sól, konserwy, dania gotowe w słoikach, przetwory, olej, bakalie, herbata czy kawa.

Świąteczna zbiórka będzie prowadzona w ponad 100 sklepach Netto. Akcja obejmuje wszystkie województwa w kraju, w tym sklepy sieci Netto m.in. w Inowrocławiu, Szydłowcu, Biłgoraju, Słupsku, w Szczecinie, Oświęcimiu, w Kielcach czy w Radomiu.

W trakcie 21 przeprowadzonych przez Caritas do tej pory zbiórek zebrano aż 7 166 ton żywności, z czego 20 ton w Netto, które jest partnerem akcji od jej 20 edycji. Dzięki zbiórkom wsparto jak dotąd aż 1 266 000 osób.

