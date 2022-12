Od 28 listopada klienci wybranych sklepów Netto mogą zagłosować na lokalne projekty, które walczą o grant na jego realizację. To drugi etap programu Sąsiedzka Moc, w którym Netto sfinansuje łącznie 50 inicjatyw w całej Polsce.

Klienci Netto zagłosują na projekty programu Sąsiedzka Moc

Projekty zostały zgłoszone zarówno przez osoby indywidualne, jak i organizacje. Teraz, o tym które z nich finalnie uzyskają wsparcie, zdecydują klienci, wrzucając swój głos do urny. Akcja potrwa do 31 grudnia.

Celem programu Sąsiedzka Moc jest wsparcie lokalnych społeczności w obszarach: ekologia, sport i rekreacja, seniorzy, dzieci i młodzież, lokalna społeczność oraz zwierzęta. Inicjatywy zostały zgłoszone przez mieszkańców i lokalne organizacje w pierwszym etapie projektu (między 26 września a 31 października br.). Spośród wszystkich komisja programu wybrała te, na które właśnie rozpoczęło się głosowanie wśród klientów sklepów Netto.

Netto: Jak wygląda głosowanie?

Głosowanie potrwa od 28 listopada do 31 grudnia br. Na wybrane w pierwszym etapie inicjatywy głos oddadzą klienci w wybranych sklepach Netto. Kartę do głosowania otrzyma każdy, kto zrobi zakupy na kwotę min. 50 zł (z akcji wyłączone są niektóre produkty, m.in. wyroby tytoniowe i alkoholowe – szczegółowy wykaz znajduje się w regulaminie). Na każdej z kart do głosowania znajdzie się od 2 do 6 projektów z danego rejonu. Kartę z zaznaczonym wyborem należy wrzucić do specjalnie oznakowanej urny umieszczonej w sklepie.

Projekty, które w ramach swoich rejonów wyborczych uzyskają największą liczbę głosów, otrzymają grant w wysokości 10 000 zł. Jest też możliwość uzyskania wsparcia w wysokości 30 000 zł – taką pulę otrzyma maksymalnie 5 projektów. Wybierze je komisja po wyłonieniu zwycięzców głosowania w sklepach, oceniając ich potencjał oraz biorąc pod uwagę, w jaki sposób je umotywowano.

Ostateczne wyniki programu ogłoszone zostaną na początku lutego 2023. Zaraz potem zostanie uruchomiona wypłata środków finansowych, a inicjatorzy działań będą mogli wdrożyć swoje pomysły w życie.

Lista sklepów Netto, w których można głosować, szczegółowe opisy wszystkich zgłoszonych projektów, informacje o akcji oraz regulamin znajdują się na stronie www.sasiedzkamoc.netto.pl.

