Netto startuje z kampanią przeciwko marnowaniu żywności

Dlaczego marnujemy żywność i czy pandemia to zmieni? (badanie)

Statystyki ukazujące skalę marnowania żywności na świecie robią wrażenie – aż jedna trzecia produktów trafia do śmieci. W każdej sekundzie do kosza wyrzuca się 51 ton jedzenia. Udział w tym ma także Polska – w europejskim rankingu marnotrawstwa zajmuje 5 miejsce. Okazuje się, że statystycznie każda osoba w naszym kraju wyrzuca rocznie 247 kg żywności, wartej 3 000 zł. Tym samym, w ubiegłym roku w Polsce do kosza trafiło aż 9 mln ton jedzenia!

Chcąc ograniczyć to niekorzystne zjawisko, sieć handlowa Netto we współpracy z Federacją Polskich Banków Żywności zorganizowała ogólnopolską kampanię społeczną, której głównym celem jest kształtowanie właściwych nawyków u konsumentów poprzez zwrócenie ich uwagi na problem między innymi niewłaściwego przechowywania żywności, które w konsekwencji prowadzi do jej wyrzucania. Hasło rozpoczynające kampanię podkreśla możliwość wyboru, jaką ma każdy kupujący – zdrowy rozsądek i świadome decyzje zakupowe lub brak rozwagi, której efektem jest marnotrawstwo. Jak podpowiadają inicjatorzy akcji, istnieje kilka prostych zasad przechowywania produktów spożywczych, które sprawią, że będą przydatne o wiele dłużej.

W pierwszej odsłonie kampanii skupiono się na edukacji dotyczącej warzyw i owoców. Aby przedłużyć ich świeżość:

Nie powinno się przechowywać ich w reklamówkach

Do lodówki należy wkładać tylko dojrzałe i nietrwałe produkty

Zamrozić można prawie każdy produkt żywnościowy

Pokrojone składniki najlepiej przechowywać w wielorazowym, zamkniętym pojemniku

Akcja ma także na celu zwrócenie uwagi na wartość produktów, które na pierwszy rzut oka nie sprawiają wrażenia idealnych. Warzywa i owoce o nieregularnych kształtach, krzywy bochenek chleba czy połamana czekolada są zdatne do spożycia, a ich świeżość i jakość są takie same, jak pozostałych produktów znajdujących się na półce. Więcej porad w ramach kampanii przeciwko marnowaniu jedzenia znajduje się na stronie internetowej: www.netto.pl/nie-marnuje-zywnosci.