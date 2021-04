Netto stawia na ofertą grillową przed majówką

W Netto kupujący znajdą gotowe do grillowania dania: boczek (7,99 zł za 300 g), polędwiczki z kurczaka (8,99 zł z a 400 g), mięso z uda kurczaka ze skórą (7,99 zł za 500 g), skrzydełka z kurczaka (7,99 zł za 500 g), podudzia z kurczaka (5,99 zł za 500 g), zestaw grillowy szynka, karkówka, boczek (19,99 zł za 1 kg) i karkówkę rolowaną (9,99 zł za 310 g). Miłośnicy prostszych dań na pewno zadowolą się białymi surowymi kiełbaskami (8,99 zł za 400 g) i kaszanką mini Werbliński (5,99 zł za 400 g). Fani nieco mniej standardowych rozwiązań mogą skosztować ryb z grilla – łososia atlantyckiego Sea you! (13,90 zł za 2 × 125 g) lub pstrąga tęczowego w ziołach greckich Sea you! (2,49 zł za 100 g).

Netto nie zapomniało także o tych miłośnikach grillowania, którzy nie jedzą mięsa. Z myślą o nich na sklepowych półkach znalazły się: kiszka ziemniaczana (9,99 zł za 580 g), burgery wegetariańskie U Jędrusia (4,99 zł), roślinne kiełbaski Dobra Kaloria o smaku klasycznym lub ostrzejszym – węgierskim (6,99 zł) i pieczarki nadziewane serem Gardenia z chili lub prażoną cebulką (6,99 za 300 g).

Ci, którzy wolą sami przyprawić grilla znajdą w Netto przyprawy Prymat (różne smaki za 3,99 zł każdy) lub wyjątkowe marynaty Prymat o smakach m.in. whisky i piwa z miodem (1,49 zł każda).

Menu grillowe zawiera także dodatki i przekąski. W Netto kupujący znajdą wybór ponad 130 gatunków świeżych warzyw i owoców. Z kolei osoby dysponujące mniejszą ilością czasu niezbędnego do przygotowania grilla mogą zaopatrzyć się w gotową sałatkę Colesław lub ziemniaczki w sosie czosnkowym Dega (oba po 3,99 zł). Do grilla przydadzą się także ketchup Tradycyjny Smak (1,99 zł) i musztarda Prymat (różne rodzaje po 3,49 zł). Netto proponuje również idealne dodatki do dań głównych: nadziewane zielone oliwki (3,79 zł), papryczki piri piri marki własnej Netto Premieur (3,99 zł), ogórki korniszony (różne rodzaje po 4,59 zł za słoik) czy bagietka z masłem czosnkowym (2,49 zł).

W ofercie dla planujących grilla przewidziano bogaty wybór napojów – zarówno bezalkoholowych (m.in. soków, wód i napojów gazowanych), jak i alkoholowych (m.in. piw).

W ofercie znalazł się także sprzęt: m.in. grill ogrodowy na trzech nogach (39 zł) lub grill jednorazowy (9,99 zł), węgiel (7,99 zł), podpałki w kostkach (3,99 zł) lub w płynie (6 zł), teleskopowy uchwyt na kiełbasy o maksymalnej długości 85 cm (8 zł za sztukę), tacki aluminiowe (2,99 zł za komplet trzech sztuk), talerze i tacki papierowe (po 2,99 zł za komplet), kubeczki papierowe (1,99 zł za komplet sześciu sztuk), drewniane sztućce (3,99 zł za komplet 12 sztuk) i bambusowe patyczki do szaszłyków (1,99 zł za komplet 40 sztuk).

Jeśli myślimy o połączeniu grilla z piknikiem, na pewno przyda nam się koc piknikowy z izolacją (26 zł), kosz piknikowy z termoizolacją (34 zł), a także wkłady chłodzące do przenośnej lodówki (9 zł za komplet trzech sztuk).

Z kolei jeśli planujemy grillowanie w ogrodzie, na nowy sezon możemy się w Netto zaopatrzyć m.in. w 6‑osobowy stół ogrodowy (249 zł), czy wygodne krzesła z 7-stopniową skalą regulacji oparcia (119 zł).

Oferta gotowych dań grillowych, dodatków i przypraw ważna od 28 do 30 kwietnia.

Oferta sprzętów grillowych i piknikowych ważna od 28 kwietnia do wyczerpania zapasów.

Oferta mebli ogrodowych ważna od 26 kwietnia do wyczerpania zapasów.