Netto wprowadza ograniczenia limitu klientów w sklepach

Nadzwyczajna sytuacja, z jaką mamy obecnie do czynienia, wymusza na sieciach handlowych nie tylko zagwarantowanie stałego zaopatrzenia sklepów w niezbędne produkty, ale także zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa pracownikom oraz klientom. Dlatego też Netto zapowiada, że w razie konieczności będzie przestrzegało limitu klientów w sklepach. Zasada dotyczy wszystkich placówek należących do sieci. Ograniczenie liczby klientów do 50 ma na celu ułatwienie zachowania odstępu między kupującymi.

W przestrzeganiu nowych zasad personel będą wspierać, tam, gdzie to możliwe, pracownicy ochrony. Jednocześnie Netto apeluje do swoich klientów o zrozumienie, a także zaangażowanie się w troskę o bezpieczeństwo własne oraz pracowników. W komunikatach umieszczonych na terenie sklepów przypomina także o przestrzeganiu zasad higieny.

– Mamy pełną świadomość zagrożenia, dlatego zdecydowaliśmy się wprowadzić kolejne rozwiązanie, służące bezpieczeństwu na terenie naszych sklepów – mówi Mariola Skolimowska, PR&Communications Manager Netto Polska. – Zdajemy sobie sprawę, że może to być pewnego rodzaju utrudnienie w codziennych zakupach. Nasz personel dokłada jednak wszelkich starań, aby sklepy działały tak sprawnie, jak to tylko możliwe w obecnych warunkach. Wprowadzane przez nas ograniczenia są jedynie tymczasowe, ale konieczne w obecnej sytuacji. Apelujemy do naszych klientów z prośbą o cierpliwość i zrozumienie sytuacji, w której wszyscy się znajdujemy. Jesteśmy przekonani, że nasze wspólne zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności przyniesie efekty – dodaje.

Sieć Netto nie ustaje w poszukiwaniach najlepszych rozwiązań, dzięki którym praca i zakupy w sklepach będą maksymalnie bezpieczne. Już na początku marca w sklepach oraz centrach dystrybucji pojawiły się plakaty mówiące o tym, jak uniknąć zarażenia. Ekranami z pleksi zostały odgrodzone wszystkie stanowiska pracy kasjerów. Na posadzkach przy kasach pojawiły się taśmy, wyznaczające odległość między klientami. Wszystkie sklepy zostały zaopatrzone w jednorazowe rękawiczki dla pracowników oraz duże ilości żelu antybakteryjnego do dezynfekcji rąk. Na bieżąco dostarczane są profesjonalne środki do odkażania urządzeń kasowych oraz innego wyposażenia sklepów. Netto natychmiast wykorzystało możliwość korzystania z podwyższonego do 100 złotych limitu płatności bezgotówkowych i w ekspresowym tempie zmieniło konfigurację terminali kartowych.

To pierwsza sieć handlowa, która wprowadziła także zmiany w wynagrodzeniach. W pierwszej kolejności zmodyfikowano zasady przyznawania premii frekwencyjnych. Pracownicy sklepów, którzy z powodu choroby swojej lub swojego dziecka w marcu zmuszeni byli do skorzystania z prawa do usprawiedliwionej nieobecności, dostaną premie w pełnej wysokości. Zarząd podjął także decyzję o wypłacie pracownikom sklepów oraz magazynów ekstra dodatku w wysokości 500 zł dla każdego, kto w najtrudniejszym okresie był w pełni dyspozycyjny. Osoby, które z jakichś powodów były nieobecne w pracy, otrzymają dodatek proporcjonalny do przepracowanego okresu.

