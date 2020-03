Netto wprowadza transakcje bez PIN do 100 zł

Płatności za zakupy bez użycia gotówki to jedno z wielu rozwiązań, które sieć handlowa Netto rekomenduje swoim klientom w sytuacji zagrożenia koronawirusem. Dyskont zachęca do wykorzystywania innych form transakcji, np. przy użyciu aplikacji w telefonie czy karty płatniczej.

Obecnie sieć wprowadza we wszystkich swoich placówkach możliwość płacenia za zakupy zbliżeniowo do 100 zł bez potrzeby podawania kodu PIN. Wystarczy jedynie zbliżyć kartę lub telefon do terminalna płatniczego. To bezpieczne rozwiązanie, zgodne z rekomendacją WHO i NBP, które jest zalecane w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, by ograniczyć używanie gotówki na rzecz transakcji bezdotykowych.

- Terminale we wszystkich naszych sklepach są już dostosowywane do podwyższonego limitu płatności zbliżeniowych. Z niecierpliwością czekaliśmy na to rozwiązanie i cieszy nas, że zarówno banki, jak i operatorzy szybko zareagowali na potrzeby klientów. Wdrażanie tej opcji rozpoczęliśmy natychmiast, kiedy tylko pojawiła się taka możliwość. Dzięki temu o wiele więcej klientów niż wcześniej może bezpiecznie zapłacić za swoje zakupy, co ma znaczenie również dla pracowników sklepów - mówi Mariola Skolimowska, PR&Communications Manager Netto Polska

Wprowadzenie tego rozwiązania w placówkach handlowych jest możliwe dzięki zmianom dokonanym przez operatorów kart płatniczych – Visa i Mastercard. W odpowiedzi na zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), oczekiwania branży handlowej oraz klientów, do 100 złotych zwiększony został limit dla płatności zbliżeniowych, bez konieczności podawania kodu PIN.

Sieć Netto nie ustaje w poszukiwaniach najlepszych rozwiązań, dzięki którym praca i zakupy w sklepach będą tak bezpieczne, jak to możliwe w obecnej sytuacji. Już na początku marca w sklepach oraz centrach dystrybucji pojawiły się plakaty mówiące o tym, jak uniknąć zarażenia. Ekranami z pleksi zostały odgrodzone stanowisk pracy kasjerów. Na posadzkach przy kasach pojawiły się taśmy wyznaczające odległość między klientami. Wszystkie sklepy zostały zaopatrzone w jednorazowe rękawiczki dla pracowników oraz duże ilości żelu antybakteryjnego do dezynfekcji rąk. Na bieżąco dostarczane są profesjonalne środki do odkażania urządzeń kasowych oraz innego wyposażenia sklepów.

Netto jako pierwsza sieć handlowa wprowadziła także zmiany w wynagrodzeniach. W pierwszej kolejności zmodyfikowano zasady przyznawania premii frekwencyjnych. Pracownicy sklepów, którzy z powodu choroby swojej lub swojego dziecka w marcu zmuszeni byli do skorzystania z prawa do usprawiedliwionej nieobecności, dostaną premie w pełnej wysokości. Zarząd podjął także decyzję o wypłacie pracownikom sklepów oraz magazynów ekstra dodatku w wysokości 500 zł dla każdego, kto w najtrudniejszym okresie był w pełni dyspozycyjny. Osoby, które z jakichś powodów były nieobecne w pracy, otrzymają dodatek proporcjonalny do przepracowanego okresu.