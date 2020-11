Netto wspiera Banki Żywności w zbiórce produktów dla osób w trudnej sytuacji życiowej

Z powodu panującej pandemii koronawirusa inicjatywa ma nieco zmienioną formułę – odbędzie się bez udziału wolontariuszy, ale - jak co roku - klienci będą mogli przekazać artykuły do oznakowanych koszy, znajdujących się w sklepach. Produkty można przekazać od 23 do 28 listopada w wytypowanych placówkach sieci Netto, których lista znajduje się na www.netto.pl.

Codziennie w Polsce ubóstwo dotyka 1,6 mln osób, przede wszystkim starszych, niepełnosprawnych oraz rodziców wychowujących samotnie dzieci. Każdego dnia mierzą się z decyzjami, jak zagospodarować skromne środki finansowe, którymi dysponują, tak, aby wystarczyło na najważniejsze potrzeby: jedzenie, leki i rachunki. To problemy, które niejednym odbierają radość życia. Dlatego tak ważne jest niesienie pomocy potrzebującym, zwłaszcza w okresie Bożego Narodzenia, które każdy powinien przeżyć godnie i zapomnieć o troskach codzienności.

- Społeczna odpowiedzialność to jeden z elementów strategii przyjętej w Netto a chęć niesienia pomocy wynika także z naszych wewnętrznych potrzeb oraz przekonań, dlatego już od 10 lat przyłączamy się do zbiórek banków żywności i innych organizacji społecznych – podkreśla Mariola Skolimowska, PR & Communications Manager Netto Polska.

– Mamy świadomość, jak wiele osób w Polsce znajduje się w ciężkiej sytuacji życiowej. Prowadzimy wiele działań mających na celu niesienie pomocy oraz walkę z marnowaniem żywności. Jedną z takich inicjatyw jest coroczna „Świąteczna Zbiórka Żywności” organizowana przez banki – dodaje.

W tym roku ze względu na sytuację sanitarno-epidemiologiczną formuła inicjatywy jest nieco inna niż w latach ubiegłych. Do akcji można włączyć się na dwa sposoby: przekazać produkty, będąc przy okazji w sklepie. Najbardziej potrzebne są artykuły z długą datą ważności: mąka, makaron, kasza, ryż, cukier, olej, konserwy, przetwory warzywne i owocowe, bakalie oraz słodycze. Produkty można włożyć do specjalnie przygotowanych koszy, które są zlokalizowane w strefie kas. Akcja odbywać się będzie w dniach 23-28 listopada w ponad 100 placówkach sieci Netto.

Ze względu na pandemię i chęć pozostania w domu przez dużą część osób, banki uruchomiły internetową formułę przyłączenia się do akcji: charytatywny sklep online: www.zbiorkazywnosci.pl, dla wszystkich, którzy chcieliby pomóc wpłacając darowiznę.

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas w roku. Niemniej niesienie pomocy powinno być procesem długofalowym i stałym. Dlatego Netto przez cały rok angażuje się w inicjatywy charytatywne, których celem jest walka z ubóstwem oraz marnotrawstwem żywności. Sieć od wielu lat wspiera banki żywności, Caritas oraz lokalne organizacje, angażując w liczne akcje charytatywne swoje placówki. Niesprzedane produkty spożywcze z obowiązującym terminem ważności są odbierane każdego dnia ze sklepów przez lokalne organizacje charytatywne. Tym sposobem nadwyżki żywności przekazane przez Netto trafiają do najbardziej potrzebujących.

