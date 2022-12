Sieć handlowa Netto przygotowała e-book wspólnie z ekspertką od finansów osobistych Dominiką Nawrocką.

W przygotowanej publikacji klienci znajdą odpowiedzi na pytania, otrzymają wskazówki, a także zostaną zachęceni do wykonywania ćwiczeń mających pomóc w budżetowaniu wydatków.

- Podobnie, jak w zeszłym roku, także teraz chcemy pokazać jak świadomie podejść do budżetowania wydatków. Są to informacje warte wykorzystania także na co dzień – podkreśla Dominika Nawrocka, założycielka organizacji edukacji finansowej Kobieta i Pieniądze. – Zawarta w e-booku wiedza jest tym bardziej aktualna i istotna, że czas wzmożonych zakupów świątecznych, to czas większych wydatków. Staramy się podpowiedzieć, jak mądrze je planować – dodaje.