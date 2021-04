Netto wydłuża godziny pracy sklepów

Sieć Netto po raz kolejny podjęła decyzję o wydłużeniu godzin otwarcia swoich sklepów.

Nowy harmonogram, wprowadzony z myślą o bezpieczeństwie i komforcie kupujących, będzie obowiązywał od maja do września.

Od maja do września włącznie większość placówek Netto, z wyjątkiem niektórych sklepów z ograniczeniami administracyjnymi, będzie otwarta w dni powszednie od godziny 6.00 rano aż do godziny 23.00. Jednocześnie w lipcu i sierpniu funkcjonowanie niektórych sklepów Netto zostanie wydłużone nawet do godziny 24.00.

Niewielka liczba niedziel handlowych latem (brak w lipcu i zaledwie jeden taki dzień w sierpniu) sprawiają, że możliwości robienia zakupów są często ograniczone. Wydłużenie godzin pracy sklepów Netto pozwoli klientom na swobodne zrobienie zakupów niemalże o dowolnej porze.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Dodatkowo dłuższe godziny pracy pozwolą rozłożyć ruch w sklepach i ograniczyć liczbę osób przebywających w jednym momencie w danej placówce. Tym samym wprowadzone rozwiązanie przyczyni się do zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa klientów w czasach pandemii Covid-19.

W niedziele handlowe w maju, czerwcu i wrześniu sklepy Netto będą otwarte w godzinach 8‑20. W sierpniu większość sklepów Netto będzie w niedzielę handlową otwarta w godzinach 8–20. Niektóre placówki będą w tym dniu otwarte w godzinach 6–22, 6–23, a nawet 6–24. Standardowe godziny pracy sklepów powrócą w październiku.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.