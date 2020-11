Netto wydłużyło czas obowiązywania rabatu dla pracowników medycznych

W związku ze zbliżającymi się świętami oraz nadal panującą pandemią Covid-19 Netto podjęło decyzję o utrzymaniu 10-procentowego rabatu na zakupy dla osób, które każdego dnia z wielkim poświęceniem walczą ze skutkami koronawirusa. Przedstawiciele tej grupy zawodów mogą skorzystać ze zniżki, robiąc zakupy we wszystkich placówkach Netto w godzinach 20-23 (a w sklepach zlokalizowanych w galeriach handlowych do ostatniej godziny otwarcia). Zniżka dotyczy wszystkich produktów, oprócz alkoholu i papierosów, a regulamin akcji dostępny jest w każdym sklepie Netto. Rabat obowiązuje do 31 grudnia 2020.

- Grudzień to wyjątkowy miesiąc, a w tym roku będzie on inny pod wieloma względami. Niestety duży wpływ ma na to trwająca pandemia, która stawia wiele wyzwań przed pracownikami ochrony zdrowia – mówi Janusz Stroka, prezes Netto Polska. - Chcąc podziękować im za wkładany w walkę z pandemią trud, ale także umilić zakupy w okresie Świąt, kiedy to potrzeby nas wszystkich są znacznie większe, postanowiliśmy podjąć decyzję o wydłużeniu czasu obowiązywania 10-procentowego rabatu dla przedstawicieli tej grupy zawodowej – dodaje Janusz Stroka.

Rabat dla pracowników ochrony zdrowia to jeden z kolejnych kroków, na jakie zdecydowało się Netto. Pierwsza tego typu akcja rabatowa odbyła się w dniach 4-30 kwietnia. Obecna zaś trwa od 29 października. W celu ułatwienia zakupów wszystkim klientom Netto wydłużyło także godziny pracy sklepów do godz. 23.

Nowe godziny pracy placówek mają na celu usprawnienie zakupów odbywających się w obowiązującym reżimie sanitarnym (limity klientów) oraz zwiększenie bezpieczeństwa. Ponadto wydłużone godziny pracy umożliwią zrobienie zakupów osobom, które wykonują obowiązki zawodowe do późnych godzin wieczornych, m.in. pracownikom ochrony zdrowia.

