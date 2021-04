Netto z nowym sklepem w Bielsko-Białej

Ponad 130 świeżych warzyw i owoców, chrupiące pieczywo prosto z pieca czy produkty z certyfikatem BIO – to tylko część oferty nowego sklepu.

Klienci mogą zrobić zakupy w przyjemnej atmosferze, przestronnych i nowoczesnych wnętrzach.

Na terenie placówki znajduje się także stoisko mięsne Madej Wróbel i piekarnia Bronowscy Czernichów.

Bogata oferta BIO, szeroki asortyment owoców i warzyw, produkty bezglutenowe, bezlaktozowe, bezcukrowe, a także rozbudowana strefa TO GO oferująca dania gotowe do spożycia to znaki rozpoznawcze Netto 3.0 – flagowego formatu sieci handlowej.

– Nowy sklep w Bielsku-Białej to już druga nasza placówka w tym mieście i kolejny sklep Netto otwarty w tym roku – mówi Janusz Stroka, prezes Netto Polska.

– Cieszymy się, że wraz z rozwojem sieci Netto coraz więcej osób ma dostęp do naszej wyjątkowej oferty, w której główny nacisk kładziemy na szeroki asortyment wysokiej jakości produktów w najlepszych cenach, ale też komfortowe zakupy w przyjaznej atmosferze i wyjątkowe doświadczenie zakupowe. Wierzymy, że zaproponowany przez nas format Netto 3.0 nie tylko podąża za najnowszymi trendami, ale także wyznacza kolejne i stanowi odpowiedź na potrzeby współczesnych klientów – dodaje.

W związku z pandemią Covid-19 wszystkie sklepy Netto funkcjonują zgodnie z wszelkimi obostrzeniami i zasadami bezpieczeństwa. Placówki wyposażone są w środki ochronne zabezpieczające zarówno klientów, jak i pracowników.

Nowy sklep Netto w Bielsku-Białej zlokalizowany jest przy ulicy Karola Krausa 48. Sklep jest czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 6–22 oraz w niedziele handlowe w godzinach 8–20. Do sklepu można dojechać komunikacją miejską, korzystając z linii autobusowych 12, 13, 13W i 33.

