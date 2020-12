Netto z rabatami dla seniorów w godzinach 10.00-12.00

Promocje specjalnie dla seniorów

Wychodząc naprzeciw nowej rzeczywistości, a także potrzebom starszego pokolenia, sieć handlowa Netto przygotowała superpromocje specjalnie dla seniorów. Zniżki są dostępne dla wszystkich osób w wieku 60+, robiących zakupy w godzinach 10-12, od poniedziałku do piątku.

W poniedziałek, 7 grudnia, będą oni mogli kupić cukier biały za jedyne 1,89 zł/1kg. Przy zakupie 10 kg to aż 6 zł taniej! We wtorek, 8 grudnia promocja obejmuje wafle Ariante (3,49 zł przy zakupie 2 szt.) oraz karmę dla kota Kiciuś – przy zakupie 10-paka cena jednej puszki to zaledwie 1,39 zł. Masło ekstra osełka 82% Mlekovita 500 g w niezwykle niskiej cenie 7,99 zł będzie dostępne już w środę, 9 grudnia, a w czwartek, 10 grudnia, na kupujących będzie czekał rabat na fileta z piersi kurczaka (8,99 zł/1 kg).

Ostatni dzień promocyjnego tygodnia dla seniorów, czyli piątek, 11 grudnia, przyniesie szansę za zakup świeżego łososia atlantyckiego XXL Connoisseur (tylko 3,33 zł/100 g) oraz piwa Tyskie (2,29 zł za 1 puszkę przy zakupię 4-paka).

Świeże owoce i warzywa

W niskiej cenie kupić można cebulę, a także polskie buraki i ziemniaki – kosztują 0,99 zł/1kg przy zakupie siatki 3 kg lub 5 kg. Idealne na szarlotkę, a także jako szybka przekąska będą jabłka (1,99/1 kg). Warto skusić się też na mango oraz cherimoyę, czyli owoc flaszowca peruwiańskiego (3,99 zł/1 szt.), a także na grejpfruty (3,99 zł/1 kg).

Świąteczne słodkości

Okres świąteczny nie może obyć się bez odpowiedniej dawki słodyczy. W Netto na klientów czeka wybór ciast, m.in. rolada świąteczna kakaowa Dan Cake w promocyjnej cenie 5,99/370 g, a także ciasto piernikowe wiśniowe Dan Cake (5,99 zł/400 g) czy keks Nugatex (6,99 zł/400 g).

Słodycze to też dobry pomysł na gwiazdkowy podarunek – jako prezent sprawdzą się produkty marki własnej Premieur, dostępne wyłącznie w sieci handlowej Netto. Oferta obejmuje m.in. krówki Premieur (5,99 zł/150 g), czekoladową łyżeczkę Premieur (4,99 zł/60 g) do rozpuszczenia w mleku czy kawie, batony Premieur (9,99 zł/4x30 g), a także chałwę bakaliową Premieur (9,99 zł/450 g).

Oferta ważna jest od 7 grudnia do wyczerpania zapasów.

