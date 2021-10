Netto z tygodniem kuchni włoskiej

W bieżącym tygodniu klienci Netto znajdą w sklepach sieci wszystko, czego trzeba, by w ich domach zagościły smaki z Półwyspu Apenińskiego.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 19-10-2021, 15:50

Netto z tygodniem kuchni włoskiej, fot. shutterstock

Makarony w Netto

Jedną z pierwszych rzeczy, jaka przychodzi do głowy, kiedy myślimy o kuchni włoskiej, są makarony. Odwiedzający Netto mogą przebierać w ofercie, mając do wyboru nie tylko klasyczne makarony, ale także m.in. kluseczki Gnocchi (od 5,99 PLN za opakowanie w zależności od rodzaju), tagliatelle (4,99 PLN za 250 g) czy makaron na lasagne (6,99 PLN za 500 g). Nie zabraknie także dań gotowych z makaronu, w tym dań wegańskich Food House – spaghetti z sosem bolońskim i penne z pesto (5,49 PLN), gotowego spaghetti Papa Luigi (7,99 PLN za 400 g), tortellini Italiago z szynką lub ricottą i szpinakiem (6,99 PLN za 250 g) czy lasagne bolognese Come a casa (11,99 PLN za 1 kg).

Pomidory i pizza

Kuchnia włoska nie istniałaby bez pomidorów, które w najnowszej ofercie Netto znajdziemy pod różnymi postaciami, m.in. passaty (5,99 PLN), sosu Barilla (5,99 PLN) czy pomidorów w puszce (od 2,19 PLN za puszkę). Przydadzą się one do przyrządzenia domowej pizzy, do której niezbędny będzie także odpowiedni spód 33 Fine Foods (4,99 PLN za 390 g), który dodatkowo umożliwia zrobienie tego popularnego dania na patelni. Dla osób dysponujących mniejszą ilością czasu Netto przygotowało także gotowe pizze Perfetto (7,99 PLN za 400 g – różne rodzaje).

Włoskie sery i wędliny z Netto

Kolejnymi specjałami, z których słyną Włochy, są sery i wędliny. Nie mogło zabraknąć ich także w ofercie Netto. Klientów może zainteresować wybór tego rodzaju artykułów, wśród których znajdą m.in. tradycyjne salami Galbanetto (14,99 PLN za 190 g), duet mozzarella i prosciutto (11,99 za 100 g), sery pecorino (od 9,99 PLN za opakowanie w zależności od rodzaju), mascarpone (od 5,99 PLN za opakowanie w zależności od rodzaju), mozzarellę (od 3,99 PLN za opakowanie w zależności od rodzaju) czy gorgonzolę (6,99 PLN za 200 g).

Dodatki, przekąski i kawy

W sklepach sieci znajdziemy m.in. pesto (od 3,99 PLN za opakowanie), nadziewane papryczki (6,99 PLN za 150 g), oliwę Monini (19,99 PLN za 750 ml) i wodę San Pellegrino (2,99 PLN za 1 l). Z kolei na miłośników kawy czeka bogaty wybór kaw ziarnistych i mielonych (m.in. Pellini – 34,99 PLN za 1 kg, Illy – 34,99 PLN za 250 g, Segafredo – 45,99 PLN za 1 kg).

Wszystkie produkty z oferty tygodnia włoskiego Netto dostępne są w promocyjnych cenach. Szczegóły oferty dostępne są w gazetce Netto tu. Oferta obowiązuje od 18 do 23 października.