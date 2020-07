Newbridge: Przez pandemię COVID-19 tegoroczne wyprzedaże są inne niż w ubiegłych latach

Co roku schemat wyprzedaży w I półroczu jest mniej więcej taki sam. Styczeń i luty to wyprzedaże zimowe, przełom marca i kwietnia to tzw. mid season sale, a czerwiec to początek letnich wyprzedaży. W tym roku jednak cykl ten został zaburzony.

- Z powodu lockdown'u praktycznie nie mieliśmy wiosennego mid season sale, w takiej formule jak co roku. Część marek całkowicie z zrezygnowała z tej aktywności lub ograniczyła się do wyprzedaży w sklepach online. Cześć wstrzymała się do zniesienia ograniczeń - mówi Marta Drzewiecka, Marketing & Customer Experience Manager w Newbridge.

- Także wyprzedaże letnie mają nieco inny przebieg. W niektórych centrach handlowych zaczęły się one nawet w maju, jako połączenie mid season sale z letnimi przecenami. W części zaczęły się z początkiem czerwca lub pod koniec miesiąca, czyli tradycyjnie. Wpływ na to miało m.in. wolniejsze odmrażanie się niektórych marek obecnych w centrach handlowych oraz indywidualne potrzeby sklepów - dodaje.

Efekt? Ten sezon może mieć nie tylko inny przebieg, ale także różne tempo w zależności od centrum handlowego. Może być także rekordowy i to pod wieloma względami - oceniają przedstawiciele rynku. -Przebieg wyprzedaży w poszczególnych galeriach jest dziś bardzo zindywidualizowany - mówi Drzewiecka.

- W tym roku należy spodziewać się, że wyprzedaże nie tylko nieco dłużej potrwają, bo towaru jest więcej do sprzedaży, ale także będą sięgały rekordowego poziomu. Już pierwsze dwa tygodnie przyniosły przeceny rzędu 50-60 proc. W ostatnim etapie, w niektórych sklepach, ceny mogą być ścięte nawet o 80 proc. - ocenia.

- Markom, a zwłaszcza sieciom odzieżowym będzie bowiem zależało na szybkim upłynnieniu towaru, który zalega w magazynach, zarówno z niewyprzedanych w porę kolekcji wiosennych, jak i letnich. Dłuższe i intensywniejsze wyprzedaże, pozwolą na chociaż częściowe odrobienie strat spowodowanych pandemią - dodaje.

Niektóre marki pokuszą się nawet o wzmocnienie sezonu. Tegoroczną nowością są np. niewielkie przeceny na nowe kolekcje, które właśnie debiutują w sklepach, a także krótkie, dodatkowe akcje obniżkowe organizowane w ramach już trwających wyprzedaży. Te obejmują np. wybrany produkt lub kategorię produktów.