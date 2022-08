Newbridge z prolongatami umów 5 klientów w 3 centrach handlowych

Seria prolongat w trzech centrach Newbridge w Toruniu, Krakowie i Łodzi. W ciągu ostatnich kilku tygodni 5 najemców zdecydowało się w nich przedłużyć umowy najmu, a tym samym dalej rozwijać się w obiektach convenience z portfolio inwestora.

5 najemców przedłużyło umowy w 3 centrach handlowych Newbridge/ fot. mat. prasowe

Newbridge umacnia ofertę swoich centrów handlowych, przedłużając umowy z wieloletnimi partnerami biznesowymi. W samych tylko Nowych Bielawach w Toruniu umowy prolongowało 2 najemców. Nadal działać będzie tutaj punkt teleoperatora Orange, a także lokalna piekarnia Bartkowscy.

Centrum handlowe w Krakowie

W Nowych Czyżynach w Krakowie również przedłużono 2 umowy najmu z brandami obecnymi tu od lat. I tak: klienci nadal będą mieli możliwość robienia zakupów w sklepie Ziaja, który jest jednym z fundamentów oferty beauty centrum, odwiedzą również sportowy multibrand 50 Style, który w swojej ofercie ma takie marki jak m.in. Nike, Adidas, Puma, Reebok czy Lotto.

– To już kolejna w ciągu ostatniego roku seria prolongat z obecnymi najemcami. Niesłabnące zainteresowanie obiektami w Toruniu i Krakowie to dla nas wyraźny sygnał, że najemcy nadal wysoko cenią sobie obecność w naszym centrach, ale także dostrzegają w nich potencjał biznesowy, widząc dla siebie przestrzeń do rozwoju – mówi Karolina Nitowska, Leasing Director w Newbridge.

Wpływa na to dziś kilka czynników. – Po pierwsze, oba obiekty notują dobre wyniki, generując ruch i obrót w sklepach, co przekłada się na zadowolenie marek. Po drugie, centra zmieniają się i umacniają na lokalnych rynkach. W przypadku Nowych Bielaw, dowodem tego jest m.in. trwająca właśnie rozbudowa obiektu, a także planowane nowe otwarcia – dodaje.

Także klienci zauważają zmiany. – W ostatnich badaniach ARC Rynek i Opinia aż 95% pozytywnie oceniło Nowe Bielawy, zwłaszcza pod kątem oferty. Również 95% bardzo dobrą notę wystawiło Nowym Czyżynom. Jednocześnie także rośnie odsetek kupujących, którzy spędzają w naszych obiektach więcej niż godzinę, co wyróżnia nas na tle innych centrów convenience. Dla najemców to jasny sygnał, że lokują się w centrach, które świadomie i konsekwentnie się rozwijają – dodaje.

Centrum Nowa Górna w Łodzi

Podobnie wygląda sytuacja w Nowej Górnej w Łodzi. Tam również jeden z kluczowych najemców segmentu usługowego pozostanie na kolejne lata. Na przedłużenie umowy zdecydowało się Plus/Polsat Box, który dalej prowadzić w centrum będzie swój punkt. – Nowa Górna to najmniejsze centrum handlowe w portfolio Newbridge, ale jednocześnie przechodzące spektakularne zmiany – mówi Karolina Nitowska.

– Sukcesywnie, od blisko roku, w obiekcie trwają prace modernizacyjne. Już powstała strefa relaksu, food court oraz strefa kids, a także poddano remodelingowi jedną z kluczowych alei handlowych. Na ukończeniu są remonty toalet i elewacji. Marki zauważają te zmiany, a także fakt, że tworzymy dla nich jeszcze lepsze otoczenie dla ich biznesu – mówi.