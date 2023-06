Polskie sieci sklepów spożywczych chcą stworzyć wspólną platformę sprzedaży on-line. Pierwsze testy już trwają - podano w komunikacie po spotkaniu 20 czerwca reprezentantów sieci i kierownictwa resortu rolnictwa.

Ta informacja wywołała spore zaciekawienie rynku, ponieważ o nowej platformie sprzedażowej nikt wcześniej nie słyszał. Wysłaliśmy więc zapytanie o to spotkanie do biura prasowego MRiRW.

Wiele zamieszania spowodował komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 21 czerwca o spotkaniu poświęconym temu projektowi. Padły tam słowa o tym, że jest to platforma sprzedaży on-line (choć wiceminister Romanowski powiedział o możliwości "zaopatrywania się w towar" przez sklepy), oraz o możliwej współpracy polskich sieci sklepów z Krajową Grupą Spożywczą.

- Co do współpracy z Krajową Grupą Spożywczą – takie możliwości są na stole rozmów - dodaje Robert Synowiec.

- Spodziewaliśmy się, że nasza inicjatywa nie przejdzie bez echa. Nikt nie spodziewał się, że ktoś podejmie takie wyzwanie, a okazuje się, że jednak. Natomiast nasza platforma jest poniekąd sprzedażowa, ale od strony producenta - to producent będzie miał na niej możliwość sprzedaży swoich towarów. Natomiast od strony sklepów jest to platforma zakupowa - mówi Robert Synowiec, współautor pomysłu platformy zakupowej polskich sklepów spożywczych, współwłaściciel i dyrektor handlowy Grupy Zakupowej HIT.

Polskie sieci sklepów spożywczych uruchomiły wspólną platformę zakupową, której celem jest umożliwienie szybkiego kontaktu pomiędzy sklepami a producentami / dostawcami produktów.

- Idea tego portalu powstała na początku tego roku - mówi Robert Synowiec. - Celem jest stworzenie wspólnej platformy zakupowej, która pozwala estymować zakupy pewnego produktu przez sklepy tradycyjne, po to żeby stanowić przeciwwagę dla nowoczesnego handlu, przez który rozumiem także m.in. dyskonty spożywcze należące do zagranicznych sieci handlowych - dodaje.

Platforma opiera się na dwóch zasadniczych elementach: wirtualnym magazynie produktów oraz szybkiej komunikacji producenta/dostawcy ze sklepem.

Wirtualny magazyn pozwala na składanie ofert przez producentów, a kilka sieci może zadeklarować zakup pewnego asortymentu, który może być przetransportowany do magazynu jednego z dostawców. Natomiast producent może w szybki sposób przenieść wszystkie dane dotyczące swojej oferty na portal zamówieniowy, dzięki czemu sklepy mają dostęp do szerokiej oferty dostawców bez konieczności kontaktowania się indywidualnie z dostawcą i żmudnego analizowania poszczególnych ofert.

- Nie będzie to coś w rodzaju porównywarki cen, bo dziś o wyborze dostawcy nie decyduje tylko cena, lecz jakość dostawy, terminowość, sposób płatności, poziom koszyka zakupowego, minimum logistyczne, oraz wiarygodność finansowa - mówi Robert Synowiec. - W tej chwili wygląda to tak, że dostawca przyjeżdża do sklepu, przedstawia swoją ofertę, sklep ją analizuje i później kontaktuje się albo nie, natomiast na portalu zamówieniowym będzie widział wszystkich dostawców, którzy współpracują z platformą - mówi.