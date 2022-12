Tegoroczne święta w dobie wysokiej inflacji będą najskromniejsze od lat. Prawie połowa Polaków deklaruje, że przygotuje mniej niż 12 potraw na wigilijny stół, a w pierwszej kolejności rozważa rezygnację z ryby po grecku (45%).

Inflacja wpłynie na świąteczne zakupy. Czego zabraknie na Wigilijnym stole? fot. unsplash

Inflacja a ceny żywności

Najnowszy szybki odczyt inflacji pokazał, że w listopadzie jedzenie podrożało

o 22,3%. W jaki sposób wysokie ceny odcisną się na przygotowaniach bożonarodzeniowych? Wyniki raportu Kantar Public dla Too Good To Go pokazują, że prawie dla wszystkich badanych (93%) tegoroczne święta będą inne niż w poprzednich latach. W wielu polskich domach kolacja wigilijna liczyć będzie mniej niż 12 potraw - aż 49% ankietowanych rozważa rezygnację z przygotowania jednej lub więcej świątecznych potraw.

Marnowanie żywności w Święta

W święta do kosza trafia więcej jedzenia. Jak będzie w tym roku?

W związku z wysoką inflacją przed tegorocznymi świętami Polacy będą szukać oszczędności. Jak? Prawie połowa z ankietowanych (47%) rozejrzy się za promocjami, 33% wybierze tańsze zamienniki produktów, 29% badanych ma zamiar przeznaczyć mniejsze kwoty na prezenty, a 17% z nich chciałoby zmniejszyć porcje przygotowanych potraw. Cięcia w domowych budżetach sprawią, że niektórych tradycyjnych potraw może w tym roku po prostu zabraknąć. Wśród dań, z których badani najchętniej by zrezygnowali, najczęściej pojawiały się: ryba po grecku (45%), pieczeń (44%), galareta wieprzowa/drobiowa (42%) oraz karp (40%).

Choć w przygotowanie wigilijnych potraw wkładamy wiele serca, czasu

i pieniędzy, to aż 39% Polaków otwarcie przyznaje, że zdarza im się wyrzucać świąteczne jedzenie, a najczęstszym powodem jest jego zepsucie (52%). Co wyrzucamy? Głównie sałatkę jarzynową (51%), pieczywo (38%), warzywa

i owoce (22%), śledzie (21%) i rybę po grecku (20%). Wyniki pokazują pewien paradoks w naszym postępowaniu - z jednej strony wspomniana sałatka jarzynowa jest wyrzucana najczęściej ze wszystkich dań, z drugiej - aż 91% Polaków nie wyobraża sobie bez niej stołu wigilijnego.

Ile wydamy na świąteczne jedzenie?

Najwięcej ankietowanych (32%) deklaruje, że w okresie bożonarodzeniowym przeznaczy 300 – 500 złotych na żywność. Trochę mniej osób, bo 22%, planuje wydać z tej okazji 600 - 1000 złotych, 17% respondentów wskazuje na 200 - 300 złotych, natomiast 7% respondentów deklaruje kwotę wyższą niż 1000 złotych. W związku z rosnącymi cenami żywności, 35% Polaków uważa, że kupno jedzenia pochłonie większą część świątecznego budżetu. 29% ankietowanych jest odmiennego zdania i uważa, że przedświąteczne wydatki zdominują prezenty, z kolei 30% osób planuje przeznaczyć tyle samo pieniędzy na jedzenie, co na upominki.

Polacy chcą ograniczać marnowanie jedzenia

Większość Polaków planuje w trakcie tegorocznych świąt Bożego Narodzenia zwracać większą uwagę na kwestię wyrzucania jedzenia - deklaruje to 61% ankietowanych. Najważniejszymi powodami takiej decyzji są rosnące ceny (69%) oraz coraz większa świadomość Polaków (48%). Kwestie związane ze zmianami klimatu nie są bez znaczenia: 28% ankietowanych wskazuje na zły wpływ produkcji żywności na środowisko naturalne. W tej kwestii jest jednak sporo do poprawy. Okazuje się, że 24% ankietowanych nigdy nie przerabiało jedzenia świątecznego, by wydłużyć jego przydatność do spożycia. Podzielenie się nadwyżkowym jedzeniem to również jeden ze sposobów na przeciwdziałanie marnowaniu żywności. Święta Bożego Narodzenia będą dobrą okazją do wsparcia inicjatyw charytatywnych - 27% Polaków deklaruje, że chce z tej możliwości skorzystać.

“Nadal marnujemy ogromne ilości żywności – w czasie świąt jest to 30% więcej niż pozostałych miesiącach. Kwestia rosnących cen zwiększa widoczność tego problemu, bo wyraźnie odczuwamy, że wraz z jedzeniem wyrzucamy pieniądze. W dobie szalejącej inflacji sprytnym rozwiązaniem jest ratowanie paczek-niespodzianek z supermarketów. Dzięki temu możemy pozyskać podstawowe produkty za jedną trzecią ceny i być może na ich bazie przygotować świąteczne posiłki” - mówi Anna Kurnatowska, Country Managerka Too Good To Go.

Badanie przeprowadzono przez Kantar Public dla Too Good To Go

w listopadzie 2022 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej grupie 1000 Polaków w wieku powyżej 18 roku życia.

