Przed świętami wielkanocnymi sieci dyskontów Lidl i Biedronka toczą wojny cenowe o... wielofunkcyjne roboty kuchenne. Za ile można je kupić w promocji i czy stanowią dobrą alternatywę dla urządzenia Thermomix?

Perfect Mix 2 Eldom MFC2506 fot. mat.pras.

Thermomix w promocji - raty 0 procent

Thermomix ogłosił pierwszą w tym roku promocję na raty 0% (10 lub 20 rat). Oferta jest ważna od 10 do 26.03.2023 r. i dotyczy urządzenia Thermomix TM6 oraz urządzenia Thermomix TM6 +Thermomix Friend z naczyniem miksującym TM6.

Do 5 lutego 2023 r. podstawowy zestaw Thermomix TM6, który pozwala na pełne gotowanie kosztował 5745 zł. Jednak od 6 lutego cena najbardziej pożądanego robota na świecie wzrosła do 5995 zł.

Monsieur Cuisine Smart powrócił do Lidla. Ile kosztuje w promocji?

Wielofunkcyjny robot kuchnenny z Wi-Fi Monsieur Cuisine Smart 1200W powrócił do oferty Lidla. W ofercie regularnej kosztuje 2499 zł, ale na promocji, która trwa do 18 marca można go nabyć za 2199 zł, co oznacza 300 zł taniej. Urządzenie dostępne jest w sklepach stacjonarnych oraz w ofercie online.

Monsieur Cuisine Smart z Lidla - jakie funkcje ma ten robot?

Monsieur Cuisine Smart to urządzenie z 8-calowym kolorowym wyświetlaczem dotykowym, rozbudowanymi programami automatycznymi, możliwością gotowania z instrukcją video oraz sterowaniem głosowym za pomocą Google Assistant.

To wielofunkcyjne urządzenie – do gotowania, podsmażania, gotowania na parze, ugniatania, miksowania, mieszania, siekania, mielenia, rozdrabniania, przecierania, emulgowania. Zawiera jeszcze m.in.: COOKING-PILOT (ponad 600 przepisów z instrukcjami krok po kroku), zintegrowaną wagę kuchenną do bezpośredniego ważenia w garnku (co 5 g, do 5 kg), 10-stopniowe ustawienie prędkości i dodatkowa funkcja turbo do miksowania pulsacyjnego, regulację temperatury w zakresie 37–130°C w krokach co 5°C oraz 99-minutowy timer.

Monsieur Cuisine Smart

Monsieur Cuisine Smart to jeden z najpopularniejszych alternatywnych dla Thermomixa robotów. Jak podaje Lidl, 93 proc. a ankietowanych użytkowników aplikacji Lidl Plus, poleciłaby go swoim znajomym.

Monsieur Cuisine Smart - czym się różni od Perfect Mix 2 Eldom z Biedronki?

Perfect Mix 2 Eldom MFC2506 to urządzenie wielofunkcyjne, które promuje sieć Biedronka. Ma wbudowane Wi-Fi, co daje możliwość aktualizacji bazy przepisów przez Internet. Posiada także takie ceny, jak: 12-stopniową regulację prędkości, obroty wsteczne, regulację temperatury od 37 do 120°C i wytrzymały silnik 600. Moc grzania + miksowania to 1300 W.

Dodatkowo urządzenie wyposażone jest w kolorowy wyświetlacz dotykowy 5”, wbudowaną wagę kuchenną do 5 kg, 90-minutowy timer i panel sterowania z wyświetlaczem LCD. Wielofunkcyjne urządzenie Eldom pokazuje prędkość, temperaturę oraz czas podczas przyrządzania potraw. Wyświetla także zapisane przepisy oraz kolejne kroki do wykonania w przepisie.

Robot Perfect Mix 2 Eldom z Biedronki - ile kosztuje?

Wielofunkcyjne urządzenie Perfect Mix 2 Eldom MFC2506 dostępne jest w sklepie internetowym Biedronka Home. Jego cena regularna to 1999 zł. Do 9 kwietnia br. z kodem MIX400 można go kupić 400 zł taniej - za 1599 zł.

Co ciekawe, jeszcze do niedawna odpowiedzią Biedronki na Thermomix był inny robot: Hoffen Chef Express, który w promocji można było kupić za 1399 zł.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl